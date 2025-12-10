La ONU condenó el intento de Israel de modificar la frontera con Gaza

"Tenemos control operativo sobre extensas zonas de la Franja de Gaza y permaneceremos en esas líneas de defensa", subrayó el militar.

Las Naciones Unidas (ONU) manifestó su “firme” oposición a cualquier cambio en los límites territoriales de la Franja de Gaza e Israel, después de que el jefe del Ejército de este país declarara hace días la “línea amarilla”, que delimita las posiciones avanzadas de los militares israelíes dentro del enclave palestino, como una “nueva frontera”.

“Me parece que eso va en contra del espíritu y la letra del plan de paz de Trump, y nos oponemos firmemente a cualquier cambio en las fronteras de Gaza e Israel”, remarcó en conferencia de prensa el vocero la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric.

En este sentido, reiteró que desde el organismo multilateral seguirán refiriéndose a la Franja de Gaza como todo el territorio original y no exclusivamente al que se encuentra dentro de la “línea amarilla”.

La declaración llegó después de que el jefe del Estado Mayor israelí, teniente general Eyal Zamir, afirmara que “la línea amarilla es una nueva frontera". "No permitiremos que Hamás se restablezca. Tenemos control operativo sobre extensas zonas de la Franja de Gaza y permaneceremos en esas líneas de defensa", subrayó Zamir tras visitar el norte del enclave palestino ocupado, donde se reunió con reservistas.

Israel controla algo más de la mitad de Gaza, donde viven más de dos millones de palestinos. Antes de que se trazara la nueva frontera, la Franja de Gaza tenía unos 41 kilómetros de largo y entre 6 y 12 kilómetros de ancho.

El texto, firmado por Israel y Hamás, contempla que tras este primer repliegue las tropas israelíes en una segunda fase tienen que retirarse totalmente de la Franja.

El alto al fuego estableció nuevo límites para el repliegue de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.

La segunda fase del Plan de Paz de Trump para Gaza

Poco antes de las declaraciones del jefe del ejército, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anticipó ante el canciller alemán, Friedrich Merz, el próximo comienzo de la fase 2 del alto el fuego y que contempla la retirada paulatina de las fuerzas israelíes.

Consultado al respecto y sobre el papel de la ONU en esta segunda fase, Dujarric negó que estén participando “directamente en las negociaciones y debates” sobre su aplicación, aunque indicó que siguen “muy comprometidos con las partes pertinentes”.

Además, confirmó que Guterres tiene contactos con las autoridades qataríes en Doha, así como participó de un encuentro en Jerusalén entre el embajador estadounidense, Mike Waltz, y el coordinador especial adjunto de la ONU para el proceso de paz, Ramiz Alakbarov.