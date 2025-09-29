Punto por punto: qué dice el acuerdo de paz entre Gaza e Israel que Trump presentó a Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza. Lo anunció en una conferencia de prensa junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En la conferencia, Netanyahu dio su consentimiento al preacuerdo pero, al igual que Trump, puso a Hamas contra la pared: dijo que si no aceptan esta nueva oferta Israel "va a terminar el trabajo por sí solo". La última vez que Netanyahu dijo que apoyaba una propuesta de paz de Estados Unidos fue hace casi dos meses y minutos después bombardeó la mesa de negociaciones en Qatar. Según informó Al Jazeera, la propuesta ya fue entregada a Hamas.

Punto por punto: qué dice el acuerdo de paz entre Gaza e Israel que presentó Trump y leyó Netanyahu