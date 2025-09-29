Israel redobla sus ataques contra Gaza previo encuentro entre Trump y Netanyahu

Los tanques israelíes se acercaban al centro de la Ciudad de Gaza el lunes, horas antes de que Donald Trump reciba al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca, donde el presidente estadounidense ha prometido "ALGO ESPECIAL" en su último intento de poner fin a la guerra.

Tras casi dos años de diplomacia fallida, Washington presentó la semana pasada un plan de 21 puntos a los Estados árabes y musulmanes que aboga por un alto el fuego permanente y la liberación de los rehenes restantes, y Trump dijo creer que el acuerdo está cerca.

"Tenemos una oportunidad real para la GRANDEZA EN ORIENTE MEDIO. TODOS ESTAMOS A BORDO PARA ALGO ESPECIAL, POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA. ¡¡¡LO CONSEGUIREMOS!!!", escribió el domingo en las redes sociales en vísperas de su cita con Netanyahu.

Aunque Netanyahu elogia a Trump como el aliado más cercano de Israel, hay señales de escepticismo israelí sobre la propuesta, así como algunas reservas entre los Estados árabes.