Mientras el mundo sigue denunciando el genocidio en proceso que cometen las fuerzas armadas de Israel contra los palestinos de la Franja de Gaza, el gobierno de Benjamin Netanyahu aprieta el acelerador y ya entró con sus tropas a la Ciudad de Gaza, donde amenaza con expulsar al más del millón de personas que buscan refugio allí después de casi dos años de ofensiva militar israelí y del bloqueo militar que está provocando una hambruna masiva. Las autoridades locales informan más de 66.000 muertos, más de 160.000 heridos y un número similar de desaparecidos. En este contexto de creciente tensión, Israel bombardeó -literalmente- el último diálogo de paz y varias potencias occidentales -como Reino Unido, Australia, Portugal, Canadá y Francia, entre otros- anunciaron que reconocerán al Estado de Palestina. El minuto a minuto del conflicto.
Israel redobla sus ataques contra Gaza previo encuentro entre Trump y Netanyahu
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Murieron al menos 33 palestinos en las últimas horas, según autoridades locales. Mientras tanto, las protestas en el mundo contra el genocidio israelí contra los palestinos y en reclamo de un alto el fuego inmediato no paran de crecer.
Hace 2 horas
Fuerzas israelíes avanzan previo al encuentro entre Trump y Netanyahu sobre Gaza
Los tanques israelíes se acercaban al centro de la Ciudad de Gaza el lunes, horas antes de que Donald Trump reciba al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca, donde el presidente estadounidense ha prometido "ALGO ESPECIAL" en su último intento de poner fin a la guerra.
Tras casi dos años de diplomacia fallida, Washington presentó la semana pasada un plan de 21 puntos a los Estados árabes y musulmanes que aboga por un alto el fuego permanente y la liberación de los rehenes restantes, y Trump dijo creer que el acuerdo está cerca.
"Tenemos una oportunidad real para la GRANDEZA EN ORIENTE MEDIO. TODOS ESTAMOS A BORDO PARA ALGO ESPECIAL, POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA. ¡¡¡LO CONSEGUIREMOS!!!", escribió el domingo en las redes sociales en vísperas de su cita con Netanyahu.
Aunque Netanyahu elogia a Trump como el aliado más cercano de Israel, hay señales de escepticismo israelí sobre la propuesta, así como algunas reservas entre los Estados árabes.
Hace 3 horas
Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca y se muestra confiado en lograr la paz en Gaza: "Estoy seguro"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al primer ministro israelí, Benjamin Netanuyahu, en la Casa Blanca para un encuentro al que el magnate ha dicho enfrentarse con "confianza" ante la posibilidad de lograr por fin un acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza.
Al ser consultado por los periodistas sobre sus sensaciones de cara al encuentro, Trump dijo estar "seguro" y se mostró optimista, si bien se trata de la cuarta visita de Netanyahu a la Casa Blanca desde que Trump volvió al cargo y ninguna se ha saldado con un pacto definitivo.