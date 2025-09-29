La presidenta de la asociación noruega de Fútbol pide que se suspenda a Israel de las competencias

FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL. Fútbol - Conferencia de prensa de la selección nacional de fútbol de Israe

La presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, Lise Klaveness, pidió que se suspenda a Israel del fútbol internacional antes de una votación de la UEFA prevista para esta semana sobre la participación del país en competiciones europeas.

Noruega se enfrentará a Israel el 11 de octubre en Oslo en un partido de clasificación para el Mundial, en el que una victoria de los anfitriones prácticamente sellaría su clasificación para la fase final del año que viene en Estados Unidos, Canadá y México. Klaveness, que también forma parte del comité ejecutivo de la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, descartó un boicot al partido, pero dijo que las sanciones contra Israel son necesarias.

"Trabajo en el asunto desde un punto de vista de principios, pero no boicotearemos por nuestra cuenta. Un boicot solo conseguiría que Israel fuera al Mundial en lugar de nosotros", dijo Klaveness en el podcast noruego Pop and Politics. "En general, ahora estamos trabajando para que Israel sea sancionado. Creemos que deberían serlo, y se trata de hacer cumplir las normas", agregó. "Personalmente, creo que ya que Rusia está fuera, Israel también debería estarlo. Como presidenta del fútbol se pueden tener opiniones personales, y yo desde luego tengo las mías", añadió Klaveness.

La UEFA se dispone a celebrar esta semana una votación de urgencia sobre la suspensión de Israel de las competiciones europeas. Una Comisión de Investigación de Naciones Unidas emitió este mes un informe en el que concluye que Israel ha cometido genocidio durante la guerra de Gaza. Israel ha negado haber cometido genocidio y ha calificado el informe de escandaloso.

La decisión de la UEFA

El reconocimiento del Estado de Palestina por parte de diversos países de la Unión Europea y las diversas condenas de los gobiernos al genocidio que Israel comete en Gaza llevó ahora a que el fútbol, que es parte fundamental del entramado social de ese continente, empiece a tomar decisiones. En este caso, la UEFA podría expulsar a Israel de todas las competiciones a raíz de las acciones militares que lleva adelante en Gaza y que, por otro lado, no frena.

La UEFA analiza realizar una votación de urgencia para decidir si efectivamente suspende a Israel por lo que ocurre en la Franja de Gaza. Ahora la entidad madre del fútbol europeo va a realizar una votación de urgencia para decidir qué pasaría con las selecciones israelíes y los equipos de ese país que están jugando en las competencias europeas. De esta forma, Israel se quedaría sin manera de clasificar al Mundial que se va a disputar en Estados Unidos, México y Canadá. La decisión se tomaría en los próximos días y allí votarán los dirigentes europeos.

Con información de Reuters