La vida de McKennie: de "obligado" a jugar el fútbol al escándalo en Estados Unidos

La historia de vida de McKennie, volante estadounidense de Juventus.

Weston McKennie es, sin dudas, uno de los personajes más controvertidos que participarán en el Mundial de Clubes 2025 con la camiseta de Juventus. El mediocampista mixto de 26 años no solamente juega en el club más grande de Italia, sino que también se desempeña habitualmente en la Selección de Estados Unidos. Además de su rendimiento dentro de la cancha, el norteamericano estuvo envuelto en diversas controversias a lo largo de su carrera profesional en el fútbol de la Primera División.

Nacido en Texas en agosto de 1998, su vida dio un giro en la niñez cuando a su padre John, un sargento de la Air Force, le ofrecieron ir a una base militar en Alemania. Estaba ubicada puntualmente en la base aérea Ramstein, a pocos kilómetros de la ciudad de Kaiserslautern. Si bien el niño Weston era fanático del fútbol americano, al mudarse a Otterbach (un pueblo donde se instaló la familia McKennie), tuvo que inclinarse obligadamente por el fútbol en 2004. con apenas 15 años. “No había ni un solo equipo para practicar el que era mi deporte, así que terminé eligiendo el soccer", reconoció el propio futbolista poco tiempo más tarde.

Las grandes cualidades de McKennie en aquel entonces sorprendieron a propios y a extraños. Es que ni él mismo podía creer el talento que tenía con los pies, ya que casi siempre había practicado deportes con las manos. Tal fue la demostración de habilidad que llevó a cabo en sus primeras pruebas con los compañeros que lo ficharon en FC. Phönix Otterbach, después de que un técnico de barrio le viera patear la pelota por la calle. “En el primer partido que jugó marcó ocho goles”, recordó David Müller, su entrenador en aquel entonces, en una entrevista con la Bundesliga.

Sin embargo, la vida en Alemania duró mucho menos que lo que la familia pensaba. Es que apenas fueron tres años, ya que John McKennie, el padre de Weston, se retiró de la Fuerza Aérea porque no estaba cómodo y necesitaba estar con sus seres queridos. En aquella época, el actual jugador de Juventus y Estados Unidos quiso regresar a su verdadera gran pasión, el fútbol americano, pero ya no le daban los tiempos. Incluso, él mismo se lamentó luego públicamente cuando aseguró que "podría haber llegado a la NFL", la liga estadounidense de elite en dicha actividad. Entonces, abandonó directamente su máxima ilusión en la disciplina preferida para dedicarse al fútbol definitivamente.

McKennie, de la Selección de Estados Unidos y Juventus.

McKennie le dijo adiós al fútbol americano y se dedicó a pleno al fútbol

En el 2009, con sólo once años, el destino determinó que el mediocampista se enfocara solamente en la pelota número cinco. Sin embargo, el debut oficial en la Primera División le llegó recién en el 2016, a los 18 años, cuando sumó minutos con la camiseta de Schalke 04 de Alemania, cuyos "ojeadores" lo sacaron de Dallas FC. cuando estaba a punto de estrenarse en la MLS (Major League Soccer) norteamericana.

Allí se sostuvo hasta el 2020, cuando se marchó a Juventus en el 2020. Luego de tres temporadas allí y una a préstamo en Leeds de Inglaterra en la 2022-2023, regresó a la "Vecchia Signora" para intentar ganarse un puesto como titular camino al Mundial de Clubes.

La Selección de Estados Unidos y la polémica con Christian Pulisic

Después de los pasos por las Selecciones Sub 17, Sub 19 y Sub 20, finalmente McKennie debutó en la Mayor en noviembre del 2017, en un amistoso frente a Portugal. Al margen de sus vaivenes en cuanto al rendimiento con la remera nacional, el volante protagonizó un escándalo con su compatriota y máxima figura del combinado norteamericano.

Antes del duelo contra Honduras por la tercera fecha del Octagonal de la Concacaf, Weston fue separado del plantel en plena pandemia de coronavirus por haber autorizado a una mujer a ingresar a su habituación en la concentración, lo cual por supuesto que estaba prohibido por los protocolos sanitarios para la prevención del Covid-19.

Pocas horas más tarde, se conoció públicamente que la mujer en cuestión era Devyn, la hermana de Pulisic. Para colmo, hubo otro día en el que el volante norteamericano abandonó la concentración sin la aprobación del cuerpo técnico, antecedente que terminó de fastidiar al entonces entrenador Gregg Berhalter, quien lo desafectó directamente.

Los palazos de Landon Donovan, estrella histórica de Estados Unidos

Uno de los mejores futboilistas del Seleccionado americano disparó munición gruesa en aquella época: "Sé lo que pasó, pero por respeto no lo diré... Lo que sí diré es que estoy muy decepcionado de McKennie". Al mismo tiempo, aseveró que "esta es una semana de tu vida con tres juegos cruciales, no sólo para ti sino para tus compañeros y tu país, para ir a un Mundial. El nivel de egoísmo va más allá".