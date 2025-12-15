Joaquín Levinton habló por primera vez tras el infarto que sufrió: "Estoy en..."

Joaquín Levinton habló por primera vez tras el infarto que sufrió.

Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, habló este lunes 15 de diciembre luego de recibir el alta en el Hospital Fernández, en el cual se encontraba internado tras el infarto que sufrió el último viernes por la madrugada en El Timón. El carismático artista subió un video a su cuenta oficial de Instagram, el cual le dedicó un mensaje a sus seguidores; personal del centro médico y al mozo que lo asistió previo a la llegada del SAME.

"Hola chiquis, cómo les va. Quería contarles que ya estoy en mi casa, que me dieron el alta, que tuve un infarto porque tenía una arteria tapada y de repente me empezó a doler el pecho, como que no podía respirar", expresó primeramente el hombre que años atrás supo competir en MasterChef Celebrity y llegar así a nuevas generaciones con su forma de ser tan bohemia.

"Por suerte me ayudó un mozo de El Timón, que le agradezco un montón. Después llegó el SAME rapidísimo, que me llevó al hospital Fernández, que les agradezco con todo el corazón lo genial y rápido que me atendieron. Al poco tiempo ya estaba en una sala y recuperándome para estar hoy en mi casa", manifestó luego, mencionado también que "en un mes" ya podrá estar "sobre los escenarios y haciendo las fantasías que yo hago". "Un beso enorme para ustedes que me tiraron tanto cariño, los quiero un montón. Me emocioné leyendo los mensajes", concluyó.

¿Qué le pasó a Joaquín Levinton?

Levinton se descompensó en pleno show en un bar de Palermo durante la madrugada del viernes, luego de presentar un fuerte dolor en el pecho; hipotensión y sudoración, por lo que el SAME intervino rápidamente para descartar un cuadro cardíaco grave. “Sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración a las 00.45, cuando estaba haciendo un show en un bar ubicado en la Avenida Dorrego”, explicó el titular del SAME, Alberto Crescenti, en diálogo con Crónica TV. “Llegó una ambulancia de cercanía y, ante el dolor intenso en el pecho, se lo trasladó para descartar un infarto”, añadió. Según detalló, el móvil llegó al lugar apenas siete minutos después del llamado.

Joaquín Levinton, líder de la banda Turf.

Con el correr de las horas, Crescenti confirmó a TN que Levinton había sufrido un infarto agudo de miocardio. En el Hospital Fernández, el equipo de hemodinamia actuó de inmediato: “Se procedió a su intervención, se destapó la obstrucción en una de sus arterias y se encuentra fuera de peligro”, precisó.