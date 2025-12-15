De la mano del CEMENURK, Formosa celebró otro año destacado en materia de salud pública

El Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia presidente Néstor Kirchner (CEMENURK) cierra un nuevo año de trabajo y se consolida como un modelo de inversión en materia de salud pública sostenida, con planificación estratégica y presencia estatal efectiva.

El Centro expresa la concepción de la salud como derecho inherente a las personas. Esto adquiere una connotación importante ya que, en un contexto nacional donde se paralizan programas, se recortan prestaciones, se demora la entrega de medicamentos oncológicos y se transfiere la responsabilidad a las familias; Formosa profundiza un camino inverso: se hace cargo del diagnóstico, los tratamientos, los medicamentos, el acompañamiento psicológico y nutricional, y del cuidado integral de la persona enferma.

La atención médica en números

Desde el inicio de sus operaciones hasta noviembre de 2025, el Centro atendió a 1.190 pacientes en tratamientos y a 1.651 en estudios diagnósticos. Alcanzó un pico histórico de 79 pacientes en tratamiento activo simultáneo, con más de mil tratamientos de radioterapia finalizados y un flujo estable de nuevos ingresos mensuales.

El 94% de esas personas son formoseñas y formoseños, provenientes tanto de la capital como del interior provincial, lo que da cuenta del impacto territorial de la política sanitaria. Además, la cobertura social está garantizada: el 70% de los pacientes cuenta con obra social, principalmente IASEP y PAMI, mientras que el resto accede a la atención sin quedar excluido del sistema.

El Centro avanzó en una acelerada modernización tecnológica y asistencial, para ampliar servicios de alta complejidad como PET-CT, oncología integral, radioterapia avanzada y un robusto Servicio Integral de la Mujer, con un aumento exponencial de mamografías y la incorporación de procedimientos de diagnóstico e intervencionismo que antes obligaban a derivaciones fuera de la provincia. Hoy, miles de formoseños y formoseñas pueden acceder a estudios y tratamientos de primer nivel sin desarraigo, sin endeudarse.

En Formosa el Estado no solo garantiza el tratamiento médico, sino que acompaña, contiene y se hace cargo de los costos que en otros países recaen sobre las familias o los propios pacientes.

El paciente en el centro

El enfoque del Centro de Medicina Nuclear es poner al paciente en el centro. El área de Bienestar y Calidad de Vida acompañó a más de 1.400 personas con atención nutricional, psicológica y talleres grupales. El nivel de satisfacción del paciente alcanzó un 99,8% en 2025, un dato que no se explica solo por la tecnología, sino por una política sanitaria que entiende a la salud como un proceso integral y humano.

La radioterapia se afirmó como uno de los pilares del Centro, con 1.097 tratamientos finalizados y un flujo mensual estable de entre 35 y 50 nuevos pacientes, en su mayoría formoseños y formoseñas tanto de la capital como del interior provincial. A esto se suma la expansión de servicios de alta complejidad, como el PET-CT, que se convirtió en el estudio más demandado con 708 pacientes y 825 estudios realizados.

Incluso frente a dificultades logísticas externas (por medidas de Nación) en el suministro de radiofármacos, el servicio sostuvo su crecimiento, evidenciando la importancia estratégica de esta tecnología para el diagnóstico y seguimiento del cáncer en la región.

De esta manera, y en su tercer año de funcionamiento, el Centro no solo se consolidó como referencia del NEA, sino que también proyecta liderazgo académico y científico, con jornadas internacionales, premios nacionales y participación en congresos globales.