Reforma laboral de Milei: los puntos que atentan contra la cultura y la desidia del Gobierno hacia los sindicatos

Un repaso por los puntos de la reforma laboral que afectan a trabajadores de la cultura.

La reforma laboral que impulsa Javier Milei y fue enviada al Poder Legislativo genera preocupación en la clase obrera argentina y en diversos sectores del país, como el de los trabajadores de la cultura. La intención del Gobierno es clara: flexibilización laboral, quita de derechos laborales y condiciones mínimas de trabajo, junto con la derogación de impuestos que en la actualidad financian al cine, el teatro y los medios públicos. En este marco, y con una movilización a Plaza de Mayo prevista para el jueves 18 de diciembre, El Destape dialogó con Luis Rivera López, presidente de la Asociación Argentina de Actores, sobre el estado en el que se encuentran los trabajadores ante la desidia de los libertarios.

Según expresó Rivera López, el proyecto está “lleno de artículos brutales” que afectan de manera directa a los trabajadores del sector. Entre los puntos más críticos señaló la reducción “arbitraria” de los aportes a las obras sociales, que pasarían del 6 al 5 por ciento. En el caso de la obra social de Actores, explicó, la situación es particularmente delicada: “Está en una crisis muy fuerte por el aumento de las prestaciones, y esta reducción del aporte, sin motivos claros, agravaría aún más el problema”.

La ley también ataca el financiamiento del cine nacional con dos artículos -el 195 y el 196- que destruirían organismos como el INCAA y el INT. El presidente de la entidad también denunció este aspecto y remarcó que “ss muy curioso, arbitrario y absurdo" que una ley que pretende ser laboral "incluya, de pronto, la derogación de leyes tributarias”. De aprobarse el proyecto, alertó, organismos clave como el INCAA, el Instituto Nacional del Teatro (INT), el INAMU y otros quedarían automáticamente sin presupuesto, al eliminarse las llamadas asignaciones específicas que los financian.

En esa línea, Rivera López señaló la falta de diálogo por parte de las nuevas autoridades culturales. “Dos semanas antes de que se conociera el proyecto pedimos una entrevista con Federico Brunetti, el nuevo director del INT, y todavía no hemos tenido respuesta. La realidad es que no hemos visto voluntad de diálogo. Nos gustaría saber qué es lo que están pensando”, afirmó.

El impacto de estas políticas, según el sindicato, ya se refleja con claridad en los niveles de actividad. “La estadística clarísima es el bolsillo”, resumió Rivera López. “La actividad se ha reducido a tal punto que tenemos inmensos problemas para mantener la estructura del sindicato”, agregó. En particular, destacó la fuerte caída de la ficción televisiva, históricamente uno de los principales sostenes laborales para los actores: “Este año vivió una situación crítica y bajó muchísimo”. En el cine, el retroceso es aún más marcado: “La casi ausencia del INCAA hizo que pasáramos de casi 80 películas nacionales el año pasado a 13 este año”. En este contexto, subrayó que “el teatro es la única actividad que se sostiene”.

Luis Rivera López, presidente de la Asociación Argentina de Actores.

Desde la Asociación remarcaron que la flexibilización laboral propuesta no generará más empleo. “La ley no va a ayudar en lo absoluto a multiplicar el trabajo, sino que va a precarizar lo poco que ya existe”, advirtió Rivera López, quien además detalló que el gremio está concentrando esfuerzos en el plano institucional: “Estamos ocupando nuestras fuerzas en el trabajo legislativo: mañana tenemos una reunión de comisión en el Senado y luego otra con los bloques”.

El comunicado oficial de la Asociación profundiza estas críticas y sostiene que el proyecto no propone ninguna “modernización”, sino que apunta a derogar derechos laborales adquiridos y condiciones mínimas de trabajo, sin garantizar ni más empleo ni su regularización. Por el contrario, afirma que se trata de “el retorno a un capitalismo de explotación bajo la idea de una falsa igualdad” entre empleadores y trabajadores. Asimismo, advierte que el desfinanciamiento de la cultura expulsará a la mayoría de los trabajadores del sector a actividades de mera supervivencia, empobreciendo no sólo sus condiciones de vida sino también el patrimonio cultural argentino, reconocido a nivel internacional. “De aprobarse este proyecto se profundizarán la pobreza y la exclusión de las mayorías”, señala el texto.

Qué dicen los artículos 195 y 196 de la reforma laboral mileísta

Artículo 195: Se derogan, a partir del primer día del mes siguiente al de entrada en vigencia de la ley, los incisos a), b) y c) del artículo 21 y los artículos 22 y 23 de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional N° 17.741 (conocida como Ley de Cine) y sus modificaciones. Estas disposiciones son las que actualmente establecen gravámenes que financian el Fondo de Fomento Cinematográfico administrado por el INCAA.

Artículo 196: Se derogan, desde el primer día del mes siguiente al de entrada en vigencia de la ley, el Título V y el inciso a) del artículo 136 de la Ley Nº 26.522 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual) y sus modificaciones. El Título V de esa ley fija gravámenes que pagan los titulares de servicios de comunicación audiovisual y el destino de esos fondos hacia organismos culturales como el cine, teatro y otros.

Ambos artículos eliminan del marco legal argentino los mecanismos que financian, entre otras cosas, el cine nacional, el teatro y parte de los medios públicos, al derogar artículos internos de la Ley de Cine y de la Ley de Medios. En la actualidad, el Fondo de Fomento Cinematográfico administrado por el INCAA se financia por un impuesto del 10% al valor de cada entrada de cine, otro tributo igual aplicado a la venta de DVDs. y el 25% del total de lo recaudado por el Enacom. De eliminarse todo esto el INCAA perdería su autarquía y sus fondos.