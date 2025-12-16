La fábrica más grande del mundo está a cargo del ensamblaje de aviones Boeing.

En el mundo de las construcciones hay estructuras que se imponen. Una de ellas es la Fábrica Boeing de Everett, en Washington, Estados Unidos, una empresa de ensamblaje de aviones propiedad de Boeing, el segundo mayor fabricantes de aeronaves comerciales del mundo.

El Guinness World Records lo reconoce oficialmente como el edificio más espacioso del planeta. La fábrica se encuentra a unas 25 millas, unos 40 kilómetros, al norte de la ciudad de Seattle. Es el edificio más grande del mundo por volumen, con 13.385.378 metros cúbicos y abarca 399.480 metros cuadrados.

Cómo es la fábrica más grande del mundo

La fábrica de Everett es la responsable del nacimiento de los aviones más grandes del mundo, ya que es la planta de ensamblaje de aviones Boeing. Su construcción fue anunciada en 1966 con el objetivo de crear en ella el modelo 747 (Jumbo), tras la firma de un contrato entre Boeing y Pan American World Airways por u$s 525 millones para construir 25 unidades del 747.

Para emplazar la fábrica, Boeing compró 780 hectáreas al norte del aeropuerto de Paine Field. Estos terrenos habían sido operados por el Ejército de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En 1968 comenzaron a ofrecer visitas a la fábrica con el primer despliegue del 747.

En sus primeros años de funcionamiento se formaba niebla adentro de la fábrica, por lo que debieron instalar un sistema climático completo para evitarlo. Por ese entonces, la estructura apenas era la de una fracción del actual. Las sucesivas expansiones fueron acompañando el tamaño creciente de las aeronaves y la sofisticación del proceso industrial.

La fábrica de los aviones más grandes del mundo

La fábrica tiene seis cafeterías Tully's Coffee, una de ellas en el centro de entrega. Mientras que al otro lado del aeropuerto, hacia el oeste, está la Boeing Store, un teatro y el Future of Flight Aviation Center y Boeing tour, dónde se realizan las visitas a la fábrica.

El Boeing 747 fue el primer avión de fuselaje ancho en ser producido. La fábrica fue diseñada y construida para montar este modelo, ya que las instalaciones de Boeing en aquel momento en Seattle no disponían de espacio suficiente para hacerlo.

En 2023 finalizó la producción de este modelo, el 747-8 fue el último avión que se entregó a Atlas Air en versión carga del 747-8F cargo. De esta manera, concluyó la producción del legendario 747. Durante 36 años fue el mayor avión de pasajeros del mundo hasta el primer vuelo del Airbus A380 en 2005.