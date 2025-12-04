Harán su primer vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires el domingo 7 de diciembre entre las 8 y las 8.45, según informó el Ministerio de Defensa.

El gobierno nacional celebra la llegada de los aviones supersónicos F-16, que arribarán este viernes al Área Militar Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Harán su primer vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires el domingo 7 de diciembre entre las 8 y las 8.45, según informó el Ministerio de Defensa.

Además, Defensa confirmó que el mismo domingo el presidente Javier Milei encabezará el acto oficial de recepción de los seis aviones de combate que fueron comprados a Dinamarca.

Desde el ministerio aclararon que la exhibición tiene por objetivo que "los argentinos puedan presenciar el despliegue de estas aeronaves que representan un salto histórico en la capacidad disuasiva del país”.

En primera instancia, el ministro de Defensa, Luis Petri, recibirá a las aeronaves el viernes en Córdoba. Al respecto, expresó en sus redes sociales su satisfacción por la llegada de los aviones. Para el diputado electo "es el tiempo de la reivindicación y del reequipamiento" de las Fuerzas Armadas.

Las seis aeronaves de combate (cuatro plazas y dos monoplazas) forman parte del lote de 24 aviones adquiridos a Dinamarca y están equipados con un sistema de armas provisto por los Estados Unidos. El costo de la inversión asciende a u$s 650 millones.

Cronograma de los vuelos rasantes

La escuadrilla de las primeras aeronaves F-16 llegará a la Ciudad de Buenos Aires desde el noroeste, procedentes de Río Cuarto y sobrevolarán a 600 metros de altura sobre el Río de la Plata. Luego pasarán por Casa Rosada y la Avenida de Mayo hasta Plaza Miserere. El trayecto sigue sobre la avenida 9 de Julio,

7:55: ingreso a la Ciudad de Buenos Aires desde el noroeste, sobre el Río de la Plata, procedentes del Área Material Río Cuarto.

8:00: sobrevuelo de la Casa Rosada, de Este a Oeste, a 2000 pies de altura.

8:03: ⁠continuación por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere.

Continuación hasta el Río de la Plata.

8:05: viraje hacia el oeste para reposicionarse y sobrevuelo del Aeroparque Jorge Newbery.

⁠Paso sobre Retiro.

8:06: paso sobre Puerto Madero y giro de 360° con centro en el Ministerio de Defensa.

Viraje al Suroeste.

8:10: pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte.

Viraje al oeste, ascenso y regreso al Área Material Río Cuarto, para la ceremonia de recepción

La llegada de los aviones F-16

Los aviones partieron desde Dinamarca y en su viaje hacia la Argentina pasaron por España y siguieron su trayecto hacia el Atlántico para tocar suelo argentino. "Va a ser un día de celebración y de orgullo para todo un país que los soñó y los hizo posible. La Argentina grande que queremos, ya se empieza a ver en el horizonte", destacó el gobierno.