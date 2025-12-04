Se separó un famoso actor y hay tristeza en el mundo del espectáculo

Se conoció una inesperada separación.

Austin Butler y Kaia Gerber ya no están juntos. Medios como TMZ y People confirmaron que la pareja decidió separarse a fines de 2024 y que ambos decidieron continuar en caminos distintos. La ruptura tomó por sorpresa al público, ya que hasta hace pocos meses seguían apareciendo juntos en eventos y compromisos profesionales.

El primer indicio de distanciamiento fue la ausencia del actor en la tradicional escapada familiar de los Gerber-Crawford a Los Cabos, un viaje del que Butler solía participar. La pareja inició su relación en 2021 y rápidamente se convirtió en una de las más seguidas de Hollywood. Consolidaron su presencia pública en 2022, con apariciones en alfombras rojas, galas y premiaciones donde se mostraban inseparables.

La carrera de ambos continuó creciendo en paralelo, lo que habría generado incompatibilidades en sus agendas. Butler, de 33 años, mantiene un ritmo de trabajo intenso tras su reconocimiento internacional con Elvis, y este año protagoniza Bikeriders: La ley del asfalto y la secuela de Dune. Gerber, de 23, sigue al frente de campañas de moda de firmas de lujo y alterna ese rol con proyectos actorales como American Horror Story.

La separación de Austin Butler y Kaia Gerber

Aunque ninguno hizo declaraciones públicas sobre la ruptura, fuentes cercanas sugieren que el trabajo, la distancia y la falta de tiempo en común fueron factores determinantes. La separación también reavivó recuerdos de relaciones pasadas que marcaron a cada uno. Butler estuvo casi una década con Vanessa Hudgens, mientras que Gerber mantuvo un noviazgo con Jacob Elordi.