Los anuncios de Santiago del Moro en la previa de Gran Hermano.

A pocas semanas del lanzamiento de Gran Hermano Generación Dorada, Santiago del Moro sorprendió al anunciar una instancia decisiva para quienes buscan ingresar a la casa más famosa del país. A través de sus redes sociales, el conductor confirmó una última oportunidad para presentarse de manera presencial al casting de la edición que Telefe estrenará en 2026.

“Martes 16 de diciembre, desde las 10 de la mañana en La Paz 950 (Martínez), última oportunidad. Casting abierto: presentación + por qué GH los tiene que elegir”, escribió Del Moro en Instagram. Con este mensaje, confirmó que la producción está cerrando los cupos finales del reality, cuyo debut está previsto para febrero del próximo año.

El anuncio de Santiago del Moro sobre Gran Hermano.

Para quienes opten por hacerlo vía web, el formulario permanece activo en granhermano.mitelefe.com y requiere un video de presentación de hasta dos minutos, cargado previamente en plataformas como YouTube o Vimeo. Ese enlace debe agregarse en el apartado correspondiente al momento de completar los datos.

Cómo será la edición Generación Dorada

Gran Hermano Generación Dorada será una edición especial que combinará participantes famosos con jugadores anónimos. La producción podrá entregar Golden Tickets para convocar de manera directa a personas elegidas por criterio propio. El ciclo debutará en febrero de 2026 y tendrá nuevas reglas orientadas a potenciar la estrategia y el juego en grupo.