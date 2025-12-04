La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) lanzó este jueves un desesperado pedido de auxilio a la comunidad internacional ante el colapso definitivo del sistema sanitario en la Franja de Gaza. En un duro comunicado, la ONG instó a los países europeos que mantienen alianzas con Israel a que habiliten corredores humanitarios para recibir a miles de heridos que hoy corren riesgo de muerte por falta de tratamiento.

El reclamo apunta a romper lo que los organismos definen como un "bloqueo médico". Según las estimaciones de la OMS citadas por MSF, actualmente hay más de 16.500 pacientes que necesitan ser trasladados fuera del territorio palestino para recibir atención. Sin embargo, Hani Isleem, coordinador de evacuaciones de la ONG, advirtió que esa cifra solo contempla a los registrados y que el número real podría ser "tres o cuatro veces mayor".

La situación se agravó drásticamente en mayo de este año, cuando el ejército israelí tomó el control y cerró el paso fronterizo de Rafah, que conecta el sur de Gaza con Egipto. Desde entonces, las evacuaciones médicas, que ya eran lentas, se desplomaron. "Lo que los países han recibido hasta ahora es solo una gota en el océano", sentenció Isleem desde Ginebra. Antes del cierre de Rafah, salían unos 1.500 pacientes al mes; hoy, el promedio cayó a apenas 70.

"El sistema de salud de Gaza ha sido desmantelado sistemáticamente", denunciaron desde la organización. Sin hospitales funcionales dentro de la Franja y sin posibilidad de salir, los pacientes con heridas de guerra graves, quemaduras y cáncer enfrentan una "muerte lenta". De hecho, la OMS calcula que más de 900 personas ya murieron esperando una evacuación que nunca llegó.

La responsabilidad de Occidente

El comunicado de MSF pone el foco en la falta de compromiso de las potencias europeas. La organización contrastó la situación de Italia, que recibió a más de 200 heridos, con la de otros grandes países del bloque como Francia y Alemania, que según el reporte "no han recibido a ninguno hasta ahora".

"Los países están tardando mucho en decidir o asignar presupuesto, pero los pacientes no pueden esperar", disparó Isleem, criticando que las naciones europeas parecen tener una "lista de compras" donde solo aceptan niños y rechazan a los adultos, ignorando la urgencia humanitaria.