Qué pasa con las garrafas tras los cambios en los subsidios de luz y gas

Programa Hogar: qué pasa tras cambios en subsidios

A partir del 1° de enero, el Gobierno puso en marcha un nuevo esquema de subsidios para los usuarios residenciales de electricidad, gas natural y garrafas, con una reforma de fondo que elimina la segmentación por niveles de ingresos y redefine los criterios de acceso a los beneficios. Dentro de este nuevo régimen, uno de los puntos clave es el impacto directo sobre los beneficiarios del Programa Hogar, que utilizan garrafa como principal fuente de energía.

El nuevo sistema establece que solo existirán dos categorías de usuarios: quienes reciben subsidios y quienes no, y las bonificaciones ya no se aplicarán de manera permanente durante todo el año, sino únicamente en los meses de mayor consumo energético.

Qué pasa con las garrafas en el nuevo esquema

Dentro de esta reformulación, el Gobierno decidió incorporar al nuevo régimen de subsidios a los 3,36 millones de beneficiarios del Programa Hogar, que reciben asistencia económica para la compra de garrafas.

Estos usuarios pasarán a recibir:

Una bonificación mensual equivalente al valor total de una garrafa de 10 kilos ($15.000) durante los meses de invierno.

Un subsidio del 50% del valor de la garrafa durante el resto del año.

Desde enero, los beneficiarios deberán inscribirse nuevamente a través del sitio oficial de la Secretaría de Energía: argentina.gob.ar/subsidios

Este cambio busca unificar el criterio de subsidios para todas las fuentes energéticas, tanto redes como consumo envasado, y focalizar la ayuda estatal en los sectores que cumplan con los nuevos parámetros económicos y patrimoniales.

Cambios en subsidios desde enero

Qué cambia en el esquema general de subsidios

Desde enero deja de existir la segmentación por niveles N1, N2 y N3. El nuevo umbral para acceder a los subsidios será de tres Canastas Básicas Totales (CBT), que actualmente equivalen a $3,6 millones mensuales, aunque el criterio no será únicamente de ingresos: también se cruzarán datos patrimoniales y niveles de consumo, lo que permitirá definir de forma automática si un hogar accede o no al beneficio.

Quienes ya estén anotados en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán volver a inscribirse, ya que sus datos se migrarán de forma automática. La información podrá actualizarse todos los meses mediante una declaración jurada.

Los hogares que califiquen recibirán un 50% de subsidio sobre un consumo base de:

300 kWh mensuales en verano e invierno.

150 kWh mensuales en primavera y otoño.

Qué cambia con los subsidios desde el 1 de enero

Todo consumo que supere ese límite se pagará sin subsidio. De manera excepcional, en 2026 se aplicará una bonificación adicional del 25% en enero, que se irá reduciendo dos puntos porcentuales por mes hasta desaparecer en diciembre de ese mismo año. Así, en enero la energía eléctrica tendrá: Enero: 75% de subsidio total, febrero: 73% y en marzo: 71%, y así sucesivamente.

Cómo funcionará el subsidio para el gas

En el caso del gas natural, el 50% de subsidio sobre un bloque de consumo determinado por zona geográfica solo se aplicará entre abril y septiembre, es decir, exclusivamente en los meses de mayor demanda. Antes, este beneficio regía durante todo el año.

También se suma una bonificación adicional del 25% en enero de 2026, que luego se reducirá dos puntos por mes hasta desaparecer en diciembre. De ese modo, durante el verano —cuando no hay subsidio base— el gas contará con una ayuda transitoria.