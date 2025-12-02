Subsidios de luz y gas: qué pasa con los usuarios que ya están anotados en el RASE

Subsidios de luz y gas: cuáles son los cambios

Desde el 1° de enero entrará en vigencia el nuevo esquema de subsidios energéticos definido por el Gobierno nacional argentino, que modifica de forma estructural la forma en que se asignan los beneficios para la electricidad, el gas y las garrafas. El cambio más importante es que desaparece la segmentación por niveles de ingresos (N1, N2 y N3) y se pasa a un sistema con solo dos categorías: usuarios con subsidio y usuarios sin subsidio. En ese contexto, una de las principales dudas es qué ocurrirá con quienes ya están registrados en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE).

Según confirmó la Secretaría de Energía, los usuarios que ya estén anotados en el RASE no deberán volver a realizar el trámite. Toda la información cargada será migrada automáticamente al nuevo sistema, lo que garantiza la continuidad del beneficio para quienes cumplan con los nuevos requisitos. De esta manera, no será necesario completar nuevamente formularios ni realizar gestiones presenciales o virtuales adicionales para mantener el subsidio vigente al comenzar el año.

Cambios relevantes en los subsidios: control mensual y posibilidad de actualización

Otro cambio relevante es que, a partir de ahora, los datos de cada hogar podrán actualizarse mensualmente mediante una declaración jurada. Esto implica que, si un usuario pierde el subsidio por superar el nuevo umbral de ingresos, pero más adelante su situación económica se ve afectada, podrá solicitar nuevamente el beneficio sin esperar largos plazos de revisión.

El nuevo criterio principal para definir el acceso al subsidio será un tope de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT), que actualmente rondan los $3,6 millones. Además del nivel de ingresos, el sistema cruzará información patrimonial y niveles de consumo para determinar de manera automática si corresponde o no el beneficio.

Aumentos luz y gas: qué cambia desde enero

Cómo se aplicarán los subsidios a quienes sigan dentro del sistema

Los hogares que continúen recibiendo subsidios tendrán una cobertura del 50% sobre un consumo base de electricidad que variará según la estación del año:

300 kWh mensuales en verano e invierno.

150 kWh mensuales en primavera y otoño.

Todo consumo que supere esos límites se pagará a tarifa plena. En el caso del gas, el descuento del 50% sobre un bloque de consumo determinado por zona geográfica se aplicará solo durante los meses de invierno, entre abril y septiembre.

Qué cambia desde enero con los subsidios

De forma transitoria, durante 2026 se sumará una bonificación adicional del 25%, que comenzará a aplicarse en enero y se reducirá 2 puntos porcentuales por mes hasta desaparecer en diciembre. Esto llevará, por ejemplo, el subsidio de la electricidad al 75% sobre el consumo base en enero para quienes sigan dentro del régimen.