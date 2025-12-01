Verstappen ganó el GP de Qatar y sueña con el campeonato.

Desde que inició la acción en el Autódromo Internacional de Lusail, el claro dominador había sido Oscar Piastri, que parecía recuperar sus esperanzas de ganar el campeonato de la Fórmula 1. Tanto es así que el australiano lideró la FP1, hizo la pole para la sprint que ganó, volvió a marcar la pole y tuvo una buena largada este domingo en el GP de Qatar al mantener la primera posición, mientras que Lando Norris era superado por Max Verstappen.

Con tal inicio de carrera, el piloto australiano se disponía a aumentar la brecha con el neerlandés para encaminarse a una nueva victoria, pero un accidente entre Pierre Gasly y Nico Hülkenberg lo cambió todo. El incidente en la séptima vuelta produjo la intervención del Safety Car, algo que todos los equipos aprovecharon para liquidar uno de los dos cambios obligatorios de neumáticos de la fecha, a excepción de McLaren.

A contracorriente, la escudería británica prefirió mantener a sus dos pilotos en pista, lo que eventualmente le permitió al tetracampeón del mundo hacerse con el liderato y obtener su séptima victoria en la temporada. El objetivo de McLaren era tener mayor flexibilidad, ya que los demás equipos iban a estar obligados a ir a boxes en la vuelta 32, pero Verstappen simplemente se burló de la decisión que tomaron los ingenieros del equipo papaya.

“Pensé: ¡es un movimiento interesante!”, respondió el piloto de Red Bull cuando le preguntaron sobre la permanencia de los MCL39 en pista durante el Safety Car. Luego, “SuperMax” agregó: “Sabía que obviamente eso nos daba un poco de ventaja, pero tienes que mantener los neumáticos de una pieza; 25 vueltas es mucho, el desgaste aquí es enorme. Pero por suerte todo salió bien”.

Y es que, con la velocidad que tuvo McLaren en el fin de semana, las opciones de Verstappen de mantenerse en la lucha por el campeonato eran casi ínfimas, ya que necesitaba, mínimamente, derrotar a Norris en pista. Ahora, con su victoria en Qatar, el neerlandés se puso segundo en la tabla a solo 12 puntos del inglés y, con la esperanza de retener el título, trasladó la presión al líder del campeonato: “Ahora todo es posible. Ya veremos. No me preocupa demasiado”.

El neerlandés quedó a 12 puntos de Norris.

Lo que necesita Verstappen para ganar el campeonato

Con solo una fecha restante, Max Verstappen tiene opciones para dar el batacazo en el Gran Premio de Abu Dhabi, aunque no depende de sí mismo. Y es que el neerlandés tiene tres posibles escenarios que le permitirían ser campeón, en los cuales está obligado a terminar por delante de Norris y Piastri, aunque con algunas salvedades: