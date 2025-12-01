Se trata de una de las fuentes de agua subterránea más importantes al este de Ramala.

Colonos israelíes de los territorios ocupados de Cisjordania atacaron nuevamente las instalaciones de agua en la zona de Ein Samia, al este de la aldea de Kafr Malik, el último domingo por la noche. El objetivo fue el pozo de agua número 6, clave para las comunidades palestinas al este de Ramala, paralizando por completo sus operaciones de bombeo.

En un comunicado, la Empresa de Aguas de Jerusalén afirmó que los repetidos ataques a los pozos de Ein Samia amenazan la seguridad hídrica de unas 19 comunidades residenciales que dependen principalmente de estas fuentes para sus necesidades diarias. Además, reiteró su llamamiento a la acción urgente y a la presión sobre las autoridades de ocupación para que cesen los continuos ataques a los recursos hídricos de la zona.

De acuerdo a lo consignado por la agencia Wafa, la empresa pública oficial de agua confirmó que sus cuadrillas están trabajando desde la noche para reparar los daños y restablecer el funcionamiento del pozo, en coordinación con los organismos pertinentes, para reanudar el bombeo de agua lo antes posible y minimizar el impacto del corte en los residentes.

Los pozos de Ein Samia fueron recientemente objeto de una serie de ataques por parte de colonos, incluida la destrucción de cámaras de vigilancia y la manipulación de equipos vitales. Se trata de una de las fuentes de agua subterránea más importantes al este de Ramala, con una capacidad total de producción de sus pozos estimada en 12.000 metros cúbicos diarios, lo que representa el 17 % de las cantidades diarias suministradas por la Empresa de Aguas del Distrito de Jerusalén.

Los ataques contra fuentes de agua no son nuevos. Según informó la ONU, el ejército israelí destruyó el 90% de las estaciones de agua de Gaza desde la ofensiva que comenzó tras el 7 de octubre de 2023. De hecho, el organismo, indicó que se utilizó la privación del acceso al agua como una arma más en medio de las restricciones al combustible necesario para operar pozos y plantas de desalinización.

"A medida que el agua potable se contamina cada vez más, miles de familias enfrentan riesgos inmediatos para la salud, con crecientes temores de cólera y otras enfermedades mortales debido a la falta de agua potable", advirtió la agencia de Naciones Unidas que se ocupa de los refugiados palestinos (UNRWA).

Médicos sin Fronteras advirtió sobre las consecuencias de la falta de agua en Gaza

Además de las lesiones y muertes causadas por los continuos bombardeos en la Franja de Gaza, la población se enfrenta a las graves consecuencias de la falta de agua. En los centros de atención primaria de salud de Al-Mawasi y Khan Younis, las tres afecciones más comunes tratadas por Médicos Sin Fronteras (MSF) —ictericia, diarrea y sarna— son causadas directamente por el suministro inadecuado de agua potable. De enero a febrero de 2025, los equipos de MSF realizaron más de 82.000 consultas de atención primaria de salud; casi una quinta parte se relacionaron con afecciones relacionadas con la falta de agua e higiene, advirtió la organización humanitaria a principios de este año.

“La gran cantidad de niños con afecciones cutáneas es consecuencia directa de la destrucción y el bloqueo de Gaza”, sostuvo Chiara Lodi, coordinadora del equipo médico de MSF en Gaza. “Además de tratar a adultos y niños con heridas de guerra graves, nuestro personal está tratando a un número cada vez mayor de niños con enfermedades cutáneas totalmente prevenibles, como la sarna, que no solo es incómoda, sino que, en casos graves, les hace rascarse la piel hasta sangrar, lo que puede provocar una infección. Esto se debe a que los niños no pueden bañarse, lo que propaga la sarna y otras infecciones, dejando cicatrices permanentes”, remarcó.