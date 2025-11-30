Patricia Bullrich le presentó su renuncia a Milei para asumir en el Congreso

Patricia Bullrich le presentó su renuncia a Javier Milei. La ministra de Seguridad le agradeció este domingo al presidente por "la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país". A través de un escrito que publicó en redes sociales, confirmó que dejará a partir de este lunes el cargo que ocupó en los últimos dos años para tomar posesión de su banca en el Senado de la Nación desde el 10 de diciembre.

"Hace dos años, usted me encomendó la misión de conducir la Seguridad de la Nación con un mandato claro: cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles. Esa responsabilidad marcó cada una de las acciones que llevamos adelante", escribió la hasta ahora ministra en su carta.

También celebró al equipo que la acompañó en "cada operativo, cada decisión y cada batalla" que dieron "juntos por el país". Bullrich destacó que como senadora nacional seguirá "defendiendo con la misma convicción los valores" que comparte con Milei. Además de continuar con las "reformas que el país necesita" y lidera el mandatario: "Instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos puedan vivir y progresar en libertad".

La ex presidenta del PRO también le deseó el "mayor de los éxitos" a su sucesora Alejandra Monteoliva, quien fue su virtual viceministra y secretaria de Seguridad. "Ella me ha acompañado estos años, y si hay alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país, es ella. Su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos y consolidar una política de seguridad firme, seria y eficaz".

Quién es Alejandra Monteoliva

La nueva ministra es egresada de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Posee una Maestría en Desarrollo de la Universidad de Los Andes, en Colombia, donde vivió 19 años y trabajó, entre otros organismos, para la Policía Nacional de Colombia.

Se especializó en la gestión de políticas de seguridad y trabajó en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe a través del BID, la CAF y otras organizaciones multilaterales. Entre 2012 y 2013 fue funcionaria del Gobierno de Córdoba en el Ministerio de Seguridad. Fue Directora Nacional de Operaciones de Seguridad en la anterior gestión de Bullrich en el ministerio de Seguridad, entre 2015 y 2019.

Entre 2020 y 2024 estuvo a cargo de operaciones de seguridad como asesora en Naciones Unidas para el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el PNUD, con destino en Centroamérica. Desde junio de 2024 es la Secretaria de Seguridad Nacional del Ministerio de Seguridad Nacional. Hace parte de redes de especialistas internacionales, cuenta con publicaciones en la materia y se ha especializado en análisis de datos, gestión de información, operaciones policiales y crimen organizado

Patricia Bullrich en el Congreso

La jefa del bloque de senadores de la La Libertad Avanza (LLA) sumó recientemente a dos legisladores nacionales que formaban parte del PRO a las filas oficialistas: se trata del diputado Alejandro Bongiovanni y su ex compañera de la bancada amarilla Verónica Razzini. Ambos asumieron hace dos años por la lista de Juntos por el Cambio (JxC).

La diputada Razzini era parte del PRO que lideraba Bullrich, pero abandonó la bancada amarilla y armó el bloque Futuro y Libertad junto a Gabriel Chumpitaz. A partir del 10 de diciembre, la legisladora iba a quedar en soledad, pero finalmente fue seducida por el espacio violeta.