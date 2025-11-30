Lilia Lemoine y Marcela Feudale se cruzaron feo en las redes sociales.

Lilia Lemoine y Marcela Feudale protagonizaron un cruce más que picante en las redes sociales, que incluyó no solo insultos, sino también acusaciones cruzadas. Todo fue en el contexto de la disputa entre Estudiantes y la AFA, luego del caso del pasillo que el Pincha le realizó de espaldas a Rosario Central.

"Masivo repudio a la Selección: cientos de tweets protestando contra la complicidad de Messi y De Paul con Chiqui Tapia tuvieron una tonelada de interacciones y visualizaciones en señal de apoyo", tuiteó la cuenta Derechazo, un posteo que citó la mencionada periodista: "¿Qué le pasa a esta gente?, ¿ahora también contra la selección? Dale che…". Y esto fue respondido por la diputada.

El cruce entre Lilia Lemoine y Marcela Feudale

"¿Cómo qué les pasa? ¿Sos imbécil? Acá te hago un 'dibujito': Están hartos de la Korrupción en el fútbol. A VOS QUE TE PASA, BOBA. Son ustedes los que odian a Messi", disparó con evidente ira la funcionaria que ocupa una banca en la Cámara Baja. Lejos de achicarse, la trabajadora de prensa tuvo su réplica.

El duro cruce de Feudale y Lemoine en redes.

"Anda a estudiar Lemoine y sino ponete a chupar un joystick. Ni siquiera tenes comprensión de texto, volve a leer el tweet. Yo soy boba, vos menos q básica", lanzó. Tras ello, un colega suyo llamado Néstor Centra criticó: "Una diputada diciéndole boba a una periodista, locutora y profesora de historia. A una amiga, como Feudale. ¿Cuál es el límite?". "No sabe lo q es diputar. Entendió otra cosa. Agua q no has de beber déjala correr. Beso", le correspondió la mujer.

No es la primera vez que ambas personalidades tienen una profunda discusión: ya había ocurrido durante una emisión de Duro de Domar a principios de marzo de este año.