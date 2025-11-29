Quién ganará las elecciones en Honduras, según las encuestas

Más de 6 millones de hondureño elegirán al sucesor de Xiomara Castro.

Los hondureños acudirán a las urnas el domingo 30 de noviembre para elegir a un nuevo presidente para el período 2026-2030, en reemplazo de la izquierdista Xiomara Castro, la primera mujer presidenta del país, que puso fin a más de un siglo de bipartidismo. Más de seis millones de ciudadanos está habilitados para votar.

La mayoría de encuestas ubica en un empate técnico a tres de los cinco contendientes: la candidata del oficialismo y exministra, Rixi Moncada; el exalcalde de Tegucigalpa, que postula por el conservador Partido Nacional, Nasry Asfura; y el presentador de televisión que corre por el centrista Partido Liberal, Salvador Nasralla.

Además de elegir presente, los hondureños también votarán diputados del Parlamento Centroamericano, miles de cargos locales y a los 128 miembros del Congreso unicameral, donde actualmente ningún grupo tiene amplia mayoría.

Elecciones presidenciales en Honduras 2025: ¿Quién ganaría según la última encuesta?

Como se indicó, las encuestas de opinión pública coinciden en que solo Asfura, Moncada y Nasralla tienen posibilidades reales de ganar. Según la encuestadora CID Gallup, hay un empate técnico:

Nasralla (27%),

Moncada (26%)

Asfura (24%).

Sin embargo, la credibilidad de la consultora está puesta en duda desde las elecciones de 2021, cuando había proyectado la victoria de Asfura y finalmente ganó Xiomara Castro.

Cómo es el proceso electoral en Honduras

La Organización de Estados Americanos (OEA) expresó públicamente su preocupación por el devenir del proceso electoral y Estados Unidos exhortó recientemente a las autoridades a respetar las leyes y advirtió que actuaría con "rapidez y firmeza" ante cualquier intento por desconocer los resultados. Por su parte, analistas temen que varios candidatos puedan adjudicarse el triunfo, ya que los sondeos colocan a los tres primeros en un empate técnico, según informó la agencia Reuters.

Como la ley hondureña no contempla una segunda vuelta electoral, el candidato que logre la mayoría simple gobernará el segundo país más poblado de Centroamérica entre 2026 y 2030. Quien resulte ganador o ganadora asumirá el mandato el 27 de enero de 2026.

Quiénes son los principales candidatos en las elecciones presidenciales de Honduras 2025

Rixi Moncada: maestra, abogada y notaria de 60 años, que busca la presidencia por el partido Libertad y Refundación (LIBRE) con la promesa de "democratizar la economía" ampliando el crédito, fortaleciendo la producción nacional y construyendo un modelo económico que genere "oportunidades reales para todos y todas". Además, aseguró que busca "refundar el Estado" para lo que planteará reformas estructurales a la Constitución. Ocupó diversos cargos en la administración pública y privada: ha sido jueza, magistrada, asesora del Ministerio Público, docente y, desde 2006, lideró varias secretarías, como Trabajo y Seguridad Social, Finanzas y, más recientemente, Defensa.

Nasry "Tito" Asfura: político y empresario de la construcción de 67 años. Se postula por segunda vez consecutiva a la presidencia de Honduras como abanderado del Partido Nacional, alineado con la derecha conservadora y cuyo último mandatario, Juan Orlando Hernández (2014-2022), purga condena en Estados Unidos acusado de narcotráfico.

Salvador Nasralla: presentador de televisión de 72 años de edad, se postula por el Partido Liberal, un movimiento centrista que gobernó el país, junto con el Partido Nacional, desde finales del siglo XIX hasta 2022. Su plan de gobierno se centra en dos pilares: democracia y el Estado de derecho. Según él, "en Honduras no existe ninguno de los dos". Además, asegura que busca el bienestar de las personas en salud y educación.