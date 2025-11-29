Colapinto terminó último en la Sprint del GP de Qatar y ya piensa en la Qualy: "Aprender"

Colapinto terminó último en la Sprint del GP de Qatar y ya piensa en la Qualy

Franco Colapinto terminó último en las Sprint del Gran Premio de Qatar este sábado 29 de noviembre y ya piensa en la Qualy de las 15 (hora argentina). El piloto argentino que largó desde los boxes y horas antes culminó en el mismo puesto de la clasificación del viernes no pudo subir en la grilla y quedó por detrás de todos. En una entrevista posterior a su nueva presentación, el joven representante de Alpine fue autocrítico, pero también vio el lado "positivo" de la jornada.

El exhombre de Williams Racing se perfila ahora para quedar lo más adelante posible en la carrera del domingo en un circuito que ya conoce desde el 2024 en la Fórmula 1. Claro que, este año tendrá revancha por lo sucedido hace un año atrás cuando quedó eliminado a los pocos minutos de la largada inicial. Antes tuvo participación en la Sprint, donde casi no salió del fondo a pesar de la paridad con su compañero Pierre Gasly y también con Lance Stroll.

Las declaraciones de Colapinto tras quedar último en la Sprint del Gran Premio de Qatar

"Lamentablemtene salí atrás de Stroll justo. Estuve yendo muy lento toda la vuelta para abrir el gap con Pierre, quedé atrás de Stroll y no pude hacer una vuelta limpia. Igualmente creo que fue positivo para aprender un poco, igualmente no vamos rápido así que es lo más frustrante", esbozó el argentino en diálogo con ESPN y volvió a hacer énfasis en la frustración que sintió, tal como hizo en la clasificación a la Sprint donde quedó en el mismo lugar que este sábado 29 de noviembre.

A su vez, el joven representante de Alpine habló de su compañero de equipo y destacó: "Creo que Pierre fue más rápido, encontró un poco más de cosas buenas en el auto, probablemente lo ablandamos mucho. Hay que ver un poco el por qué y si lo podemos solucionar para la Qualy". Mientras tanto, en lo más alto del campeonato pelean Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen en una definición que puede otorgar un nuevo campeón de la Fórmula 1 en 2025. Cabe destacar que Gasly vivió algo similar al pilarense y terminó en el puesto n°19 después de otra jornada que hasta ahora es para el olvido.

Franco Colapinto quedó último en la Sprint del Gran Premio de Qatar

¿A qué hora corre la Fórmula 1 la próxima carrera en el Gran Premiio de Qatar?

La Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Qatar, que tiene lugar en el Circuito Internacional de Lusail primero bajo el formato sprint y luego la carrera del domingo. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la penúltima fecha del campeonato: