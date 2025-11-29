Laura Lavega fue distinguida por su aporte en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad

La tarde del viernes 28 de noviembre, a las 18 horas, el Centro de Producción Audiovisual “Leonardo Favio”, fue escenario de una sesión especial del Honorable Concejo Deliberante de Quilmes. Allí, por iniciativa de la intendente Mayra Mendoza y la presidenta del bloque de Concejales, Eva Mieri, en el marco de la Ordenanza Nº 14145/2024, entregaron distinciones a distintas referentes homenajeadas con la distinción “Isabel Pallamay”, parte del Régimen de Honores del mismo concejo.

Este reconocimiento se entrega cada año a mujeres que “ponen el cuerpo” en la defensa de los derechos de las vecinas y vecinos de Quilmes, mujeres cuyo trabajo comunitario es considerado un aporte fundamental para la vida social del distrito. Entre ellas estuvo Laura Lavega, quien fue reconocida como Ciudadana Distinguida por su rol en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

El reconocimiento llega en un momento político sensible, en el que los prestadores bonaerenses denuncian recortes y demoras en los pagos por parte del gobierno nacional. Lavega, referente de la Red de Prestadores de Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires y miembro del Consejo Municipal de Discapacidad encabezó los reclamos contra el ajuste de Javier Milei.

Su tarea, sin embargo, no empezó en los pasillos legislativos, sino en una casa de Quilmes convertida en hogar. “Junto a mi esposo y compañero de vida, Daniel, hace ocho años sostenemos en Quilmes un hogar de residencia permanente para personas con discapacidad, donde viven jóvenes y adultos” cuenta Lavega. “Es un espacio que nació del amor, el compromiso y la profunda convicción de que todos merecen una vida digna, con cuidados, respeto y afecto”.

Ese trabajo territorial la llevó a articular con organizaciones, familias y profesionales de toda la provincia. Desde allí se comprometió a ser una de las voz del tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, un marco legal que buscó visibilizar la crisis estructural del sector. “Siempre creí que nuestra voz colectiva es la herramienta más poderosa para transformar la realidad”, sostiene.

La distinción que recibió este viernes no solo reconoce esa trayectoria, sino también su rol en un presente que Lavega describe con crudeza y determinación: “Hoy, más que nunca, sé que hay que luchar para restituir los derechos robados por la crueldad del gobierno nacional”. Las palabras, dichas en primera persona, resuenan como un diagnóstico y una advertencia. “Estoy convencida de que el único camino para vencer al odio es la lucha, la unión y, sobre todo, el amor”.

En la ceremonia, además de reconocer su compromiso, Eva Mieri junto a Mayra Mendoza, reafirmaron la importancia de las políticas locales en defensa de los derechos humanos. Quilmes fue uno de los primeros municipios en sostener un espacio institucional como el Consejo de Discapacidad, donde Lavega participa activamente. Allí construye redes, impulsa capacitaciones y acompaña casos que requieren intervención urgente.

“Seguiré sumando fuerzas con mis compañeras y compañeros de lucha, con la certeza de que no vamos a entregar ni un solo derecho más”, afirma. Y remata con una frase que se volvió bandera entre prestadores, familias y militantes: “Porque cuando se trata de dignidad, no se negocia”.