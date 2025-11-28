Dónde vacunarse contra el dengue (aedes aegypti) en CABA: turnos y lugares de vacunación

En la previa a la llegada del verano, temporada de mayor propagación del mosquito aedes aegypti, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó su campaña de vacunación contra el dengue. Dónde hay vacunatorios y qué requisitos hay que cumplir para poder vacunarse.
Requisitos para vacunarse contra el dengue en CABA: a dónde sacar el turno
La vacunación contra el dengue se encuentra disponible para todos los porteños desde los 15 a 59 años, ya que no está recomendada para menores de 4 años, mayores de 60 años, personas inmunodeprimidas o embarazadas. Los requisitos para poder darse la vacuna contra el dengue completamente gratis en CABA son:
- Formar parte del rango etario, es decir, tener entre 15 y 59 años.
- Ser residente de la Ciudad de Buenos Aires, se deberá asistir con el DNI que lo acredite.
- Sacar un turno.
Los porteños que jamás se hayan dado la vacuna pueden sacar turno online en la página oficial de CABA, tiene que haber pasado entre 3 y 6 meses desde que cursó la enfermedad. Mientras que los que buscan darse la segunda dosis de la vacuna deberán esperar que pasen los 90 de la primera y sacar turno también en otro sitio online.
Quienes obtengan su turno deberán asistir al vacunatorio con su DNI, carnet de vacunación y, en caso de aplicarte la segunda dosis, la constancia de la primera aplicación de la primera vacuna para darse la segunda y completar el esquema.
Dónde vacunarse contra el dengue: los lugares de vacunación
CABA tiene varios centros de vacunación en diferentes barrios de la Ciudad. Entre los vacunatorios se encuentran:
- Hospital Rivadavia - Comuna 2 - Arenales 2733, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- CeSac N° 11 - Comuna 3 - Agüero 940, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- CeSac N° 1 - Comuna 4 - Av. Vélez Sarsfield 1271, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Hospital Durand - Comuna 6 - Av. Díaz Vélez 5044, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- CeSac N° 3 - Comuna 8 - Av. Soldado de la Frontera 5144, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
CABA tiene vacunatorios gratuitos en diferentes áreas y barrios de la Ciudad
- CeSac N° 37 - Comuna 9 - Av. de los Corrales 6999, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Corralón Floresta (Posta extra hospitalaria) - Comuna 10 - C1407FIU, Av. Gaona 4660, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Hospital Pirovano - Comuna 12 - Monroe 3555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Centro Islámico (Posta extra hospitalaria) - Comuna 14 - Av. Int. Bullrich 55, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.