Quién es Marwan Barghouti, el Mandela palestino

En medio del conflicto de Medio Oriente cobra relevancia nuevamente Marwan Barghouti que, apodado el "Nelson Mandela palestino", es el preso más famoso de Palestina. El activista del movimiento islamita fue detenido hace más de dos décadas por Israel.

Quién es Marwan Barghouti y por qué lo detuvieron

Marwan Barghouti ha logrado convertirse en una de las figuras políticas más populares. Fue detenido por Israel en 2002, cuando era dirigente de Tanzim (brazo armado de Al Fatah, fundado en 1995 por Yasser Arafat) y fue condenado a cinco cadenas perpetuas por pertenecer al movimiento islamista.

En 2006 su rol fue clave para lograr el "documento de acuerdo nacional de los presos" un acuerdo que firmaron los dirigentes encarcelados de Al Fatah, la Yihad Islámica, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP) y Hamás para garantizar la unidad política palestina, tras la victoria de Hamás en las elecciones legislativas de la Franja de Gaza. Aunque el triunfo nunca fue reconocido internacionalmente y provocó violentos enfrentamientos con Al Fatah.

Marwan Barghouti fue detenido en 2002 por el gobierno israelí

El hecho de que Barghouti lograra poner de acuerdo a Hamás y Al Fatah ha demostrado su capacidad de unir diferentes organizaciones. Además, tras más de 20 años detenido su figura ha obtenido una reputación de heroísmo y patriotismo para los palestinos, fundamentalmente los jóvenes. Se considera un potencial líder para guiar a la libertad.

Los sondeos lo colocaron como la figura más popular entre los jóvenes, más que Mahmud Abbas y del líder de Hamás, Ismail Haniyeh. En ese contexto, su esposa Fadwa Barghouti lanzó en agosto de 2023 una campaña internacional pidiendo su liberación: "Libertad para Marwan Barghouti, el Mandela de Palestina".

“Para el público es un héroe nacional, un hombre íntegro, no manchado por la corrupción. Un unificador que puede reconciliarse con Hamás y cohesionar a todos los palestinos”, explicó Khalil Shikaki, director del Centro Palestino de Investigación de Políticas y Encuestas en declaraciones a CNN.

Además, por el momento no hay otros líderes con la misma imagen positiva, ya que la mayoría son repudiados por la población porque son parte del aparato de seguridad palestino que colabora con el israelí.

Si bien muchos consideran que podría ser el próximo líder de un eventual gobierno de Gaza, nada asegura que Barghouti pueda mediar en la guerra entre Hamás e Israel.