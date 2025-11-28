Cayó en un acantilado: dolor por la trágica muerte de una incansable periodista a los 33 años

Murió una joven periodista en un trágico accidente.

Una mujer de 33 años murió este miércoles por la tarde en Mar del Plata tras caer desde un acantilado de 25 metros mientras intentaba sacarse una foto. La víctima fue identificada como Leticia Lembi, periodista oriunda de Tres Arroyos, quien se encontraba en la ciudad por una actividad laboral vinculada a una agencia de consultoría digital.

El hecho ocurrió en la zona de Barranca de Los Lobos, a la altura del kilómetro 535 de la Ruta 11, donde Lembi se encontraba junto a un primo y un grupo de amigos. Según las primeras informaciones, la caída sucedió desde una plataforma de hormigón en mal estado ubicada sobre una escalera de acceso a la playa, un punto frecuentado por turistas pese al deterioro de la estructura.

Testigos indicaron que la joven intentaba tomarse una foto cuando perdió el equilibrio, aunque las circunstancias exactas todavía están bajo investigación. A pesar de la llegada de bomberos, personal del SAME, equipos de rescate y autoridades municipales, la mujer murió en el acto debido a la gravedad del impacto.

Quién era Leticia Lembi, la joven periodista que murió en Mar del Plata

Leticia Lembi era licenciada en Periodismo y Comunicación Social por la Universidad de La Plata. Se desempeñaba como coordinadora estratégica en Onlera, una agencia de consultoría en negocios digitales fundada por su primo Santiago Escudero, quien se encontraba con ella al momento del accidente. Oriunda de Tres Arroyos, también colaboraba en los veranos como corresponsal en Claromecó para el diario La Voz del Pueblo. Su trayectoria combinaba el trabajo periodístico con proyectos vinculados al desarrollo digital.