Duka destrozó a Jonatan Viale con un dato demoledor: "Tu verdadero apellido"

Duka cruzó fuerte a Jonatan Viale.

Duka protagonizó un duro cruce mediático con Jonatan Viale durante una transmisión del stream Carnaval, donde lanzó una serie de cuestionamientos sobre el periodista y su identidad pública. En un extenso descargo, el streamer criticó el rol de Viale en los medios y apuntó directamente contra el apellido que utiliza.

“Jony, el problema puede durar hasta las 22:15 porque de golpe nos levantamos y nos vamos, porque no tenemos jefes nosotros, o hasta las cuatro de la mañana porque se me canta el culo. Somos libres, Jony”, comenzó diciendo, en clara referencia al formato independiente del stream. Luego marcó una diferencia entre ambos: “Del otro lado están los chicos que operan y que trabajan todos los días. Se levantan temprano porque no tuvieron un papá millonario y no trabajan para el gobierno”.

"Che, Jony Viale, ¿Por qué no usas tu VERDADERO apellido?... ¿Te animás a venir a mi casa, en Juncal 3152, y decirme en la CARA lo mismo que decías por televisión?"



UFFFFF uno que se levantó con poca paciencia fue el Duka y DESTROZÓ al lechosito Viale 🔥 pic.twitter.com/6IxdVFO6me

El mensaje subió de tono cuando Duka recordó su historia familiar y su identidad judía: “Yo cuando era chiquito, mi abuela Eugenia, judía, me llevaba a tomar el té al Hotel Alvear. Mi abuela era millonaria. Quiero entender a Jony de por qué cambió su apellido. Mi abuela nunca resignó su sangre judía. yo soy orgulloso de ser judío. No entiendo por qué usa un apellido de ficción”. Luego agregó: “El padre lo hacía porque hacía un show televisivo. Vos que representás a la figura del presidente porque estás repitiendo el mensaje del gobierno, no podés tener un nombre de ficción”.

Duka también denunció haber recibido mensajes antisemitas en los últimos días: “Estos días recibí un mensaje que decía: ‘judío de mierda…’. Yo le pregunto si se anima a venir acá o si se anima a ir a Juncal a mi domicilio a decirme que soy un judío que llora en una clínica, ¿te animás?”.

Cuál es el verdadero apellido de Jonatan Viale

Mauro Viale en realidad se llamaba Mauricio Goldfarb y adoptó su apellido artístico a comienzos de su carrera, cuando le recomendaron utilizar un nombre más comercial. Tomó “Mauro” de su apodo entre amigos y “Viale” de una calle de su barrio. Su hijo heredó esa identidad pública, que se mantuvo a lo largo de los años.