Toti Pasman cruzó a Jony Viale por sus dichos contra Carnaval.

Jonatan Viale disparó con munición gruesa contra Carnaval y varias de sus figuras, luego de cuestionar cómo fue que Pablo Toviggino (secretario ejecutivo de AFA y mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia) pudo crear Carnaval y contratar a periodistas de la talla de Toti Pasman, Jorge Rial, Viviana Canosa o Marcelo Tinelli, entre otros. Esto generó sumo malestar entre los trabajadores mencionados, quienes uno por uno tuvieron su debida réplica en el canal de streaming mencionado. "Preguntarte cómo hiciste para comprar en la Reserva de Cardales una casa de un palo y medio", apuntó el ex conductor de Intrusos. El que tomó la palabra en las últimas horas fue el hombre especializado en deportes.

¿Qué le dijo Toti Pasman a Jonatan Viale?

Toti Pasman le apuntó a Jonatan Viale por sus dichos.

"Si van a hablar de la financiera, hablen de la financiera. Este es un canal de streaming, donde hay un montón de gente laburando", expresó primeramente Pasman. Tras ello, recordó: "Mauro (Viale) me llamaba a mí, le producía el programa a Jony no me acuerdo en qué radio. Mauro como quería fogonear a Jony, me llamaba y me decía 'me salís para hablar con Jonyto?'. Era tan buen productor que cuando renuncia Basile, lo pone a Grondona al aire, porque se venía Maradona. Me llama y me dice 'te pongo con Jonyto, está con Grondona también, ayúdalo a entrevistar a Grondona'".

"Y a Grondona le preguntaba por Maradona, ya encaminó el tema, mirá lo groso que era Mauro y lo que hacía por el pibe. Se lo ponía a Jony para que se luzca Jony, en el programa de Jony. Ahora, si vas a hablar de la financiera vamos a hablar de la financiera. ¿Vamos a hablar de la AFA? Listo, perfecto. ¿Y cuál es el problema de pegarle a Verón si no me gusta cómo conduce Verón?", sentenció.