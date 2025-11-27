Se cayó un ascensor desde un piso 11: una mujer y su hija resultaron heridas

Una mujer, de 36 años, y su hija, de 12, resultaron heridas tras la caída de un ascensor desde un piso 11 en un edificio del barrio porteño de Balvanera. Ambas fueron trasladadas al hospital Ramos Mejía y sufrieron politraumatismos.

El hecho sucedió esta tarde en un inmueble ubicado en la avenida Belgrano al 2340. Poco después, el SAME llegó al lugar para atenderlas y se encuentran fuera de peligro. “Los frenos se activaron en la planta baja. Están las dos ahora en el Hospital Ramos Mejía, en el shock room”, informaron en TN.

Hasta el momento, las identidades de la mujer y la niña no trascendieron. Además, se desconoce el estado de mantenimiento del ascensor, como así también la antigüedad del mismo.

Un hecho similar

Hace una semana sucedió un hecho similar en la ciudad de Córdoba, cuando una médica salteña quedó atrapada en un ascensor y este cayera también dsde el piso 11. La mujer, identificada como Michelle Figueroa, sufrió algunos golpes y empezó a sentir mucho dolor, por lo que se acostó en el piso por miedo a que empeore alguna de sus lesiones.

Grabó la secuencia con su celular y después se viralizó en redes sociales. “En la pantalla, aparecía el número de piso 12, 11, 10, nueve, hasta que en un momento, empiezo a sentir una velocidad mucho más rápida en el descenso, empiezan a temblar las paredes, los espejos, el techo", recordó en diálogo con eltrece.

Otro hecho dramático se vivio la semana pasada cuando murió un bebé de un año y cuatro meses al caer ocho pisos por el hueco del ascensor, había descendido hasta el subsuelo. El operativo para intentar rescatar al niño contó con la participación de los Bomberos de la Ciudad, personal del SAME y una unidad de la colectividad judía Hejalutz.

¿Por qué se caen los ascensores y que tengo qué hacer?

Según la web de aiconelevadores.es, una falla en el ascensor puede ser provocada por errores o falta de mantenimiento. Algunas de las causas que provocan accidentes son:

Desajustes entre las paradas.

Problemas de cierre o falta de protección en las puertas.

Usuarios atrapados y un mal servicio en el sistema de alarma.

Movimientos incontrolados de la cabina.

Falta de nivelación en el aparato.

Ausencia de puerta de la cabina, provocada por un fallo del operador de puertas.

Mal uso del ascensor por parte del usuario.

Sobrepasar el peso que soporta un ascensor

En caso de estar en una caída, la opción más segura es acostarse boca acrri, de manera que se reparta el peso del cuerpo y ninguna parte soporte más peso que otras. También se puede cubrir la cara con las manos para protegerse de los escombros. Si el espacio es reducido y no hay tiempo para hacerlo, una opción viable es sentarse y doblar las rodillas llevándolas hacia el pecho.