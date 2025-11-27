No tires el pan viejo: la receta de las abuelas de antes con huevo de Paulina Cocina

La próxima vez que tengas en tu casa pan viejo, no lo tires. No te vamos a decir que prepares budín de pan, sino una receta de las abuelas de antes: huevos tontos. Paulina Cocina fue la encargada de revivir este clásico de antes al compartir la receta a través de su página web.
Receta de huevos tontos con pan viejo
El pan viejo todavía tiene uso. Son muchas las formas que puede adoptar, pero si lo transformás en huevos tontos, vas a agradecernos. A continuación te compartimos la receta de Paulina Cocina, con los ingredientes necesarios y los pasos detallados que tenés que seguir.
Con el pan viejo se pueden preparar huevos tontos, un clásico de las abuelas de antes.
Ingredientes
- 150 g de pan duro (pan lactal o miga de pan).
- 1 taza de leche.
- 2 huevos grandes.
- 1 diente de ajo picado (opcional).
- 1 cucharada de queso rallado (opcional).
- 2 cucharadas de perejil fresco picado (opcional).
- Pan rallado (opcional).
- Sal.
- Pimienta.
- Aceite para freír.
Preparación
- Quitar las cortezas al pan y desmenuzar en trozos pequeños. Remojar el pan con la leche hasta hidratar bien.
- En un bol grande, batir ligeramente los huevos. Agregar el ajo picado, el perejil picado, el queso rallado (si se usa) y el pan remojado. Mezclar bien hasta integrar.
- Si la preparación resulta muy líquida, agregar pan rallado de a cucharadas, mezclando después de cada adición, hasta obtener una textura que permita formar croquetas.
- Salpimentar a gusto y dejar reposar 5 minutos para que la mezcla tome cuerpo.
- Con ayuda de dos cucharas tomar partes de la mezcla y darles forma redondeada, como una croqueta.
- Freír en tandas sin sobrecargar la sartén, con aceite caliente (no humeante) hasta dorar de ambos lados.
- Escurrir sobre papel absorbente. Acompañar con la salsa o guarnición elegida.
Además de la receta, Paulina compartió una serie de tips a la hora de preparar los huevos tontos, para que queden perfectos:
- Usar pan del día anterior o más: absorbe mejor los huevos.
- No sobrebatir los huevos: basta con integrarlos, sin pasarse.
- Sal al final: mejor salar la mezcla después para controlar el gusto.
- Aceite justo: estos huevos no necesitan un mar de aceite para la fritura, sólo que el fondo de la sartén esté cubierto.
- Tamaño parejo: hacer las croquetas del mismo tamaño para que todos los huevos tontos se cocinen igual.
- No abarrotar la sartén: mejor freírlos de a tandas.
- Pan rallado: los huevos tontos con pan rallado permiten obtener una mezcla con más consistencia.
- Aromáticos secos: una pizca de orégano o tomillo puede ser un gran aporte.
- El queso siempre queda bien: un poco de queso rallado en la mezcla le puede dar un twist de sabor.