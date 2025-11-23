Receta de panqueques rellenos de dulce de leche de Paulina Cocina

Ya de solo decir la palabra "panqueques" el apetito se abre, y si encima a la oración le sigue "rellenos de dulce de leche", la boca empieza a hacerse agua. Paulina Cocina tiene la receta perfecta para preparar este manjar y que no queden ni muy gomosos, ni tampoco tan suaves que se deshagan.
Receta de panqueques de dulce de leche
Los panqueques de dulce de leche son algo sumamente fácil de preparar. Es quizás la receta con los que la mayoría de las personas aprenden a cocinar, más allá de poner un paquete de fideos a hervir o hacer un bizcochuelo. Si nunca lo hiciste o no te acordás las medidas justas de los ingredientes, aunque se trata de una receta un poco "a ojo", a continuación te explicamos todo lo que necesitás saber, según Paulina Cocina:
Paulina Cocina tiene la receta perfecta de panqueques de dulce leche.
Ingredientes
- 125g. de harina
- 250cc. de leche
- 2 huevos
Preparación
- Poner en la licuadora los huevos, la harina y un chorrito de leche, no más. Batir, separar la mezcla de los bordes y volver a batir hasta que no queden más grumos. También se puede hacer sin licuadora y con un batidor de mano.
- Colocar el resto de la leche y volver a batir hasta que quede una mezcla bien lisa.
- Llevar la mezcla a la heladera por una media hora para que la harina se hidrate. Si no lo hacés no pasa nada, pero mejor hacerlo.
- Colocar una sartén o panquequera siempre a fuego mínimo. Un poco de manteca para dar sabor y que no se peguen , y echar el primer cucharón. El primer panqueque nunca queda bien, a veces se descarta.
- De a poco ir haciendo panqueque por panqueque con paciencia, enmantecando cada tanto el fondo para dar sabor. Hay que tener cuidado de que no se caliente demasiado la sartén o panquequera (sino es difícil desparramar la mezcla), no hay que intentar despegarlos (se despegan solos cuando están cocidos) y hay que cocinarlos poco tiempo del segundo lado, así quedan tiernos.
- Ir colocando panqueque por panqueque en un plato y tapando con un repasador para que no se sequen.
- Para hacer los panqueques con dulce de leche, untar cada panqueque, hacer los rollitos doblando primero los bordes para que no se escape el dulce de leche, colocar en una fuente, espolvorear con azúcar impalpable y chocolate rallado. Llevar a microondas un minuto para calentar.