Receta de panqueques rellenos de dulce de leche de Paulina Cocina.

Ya de solo decir la palabra "panqueques" el apetito se abre, y si encima a la oración le sigue "rellenos de dulce de leche", la boca empieza a hacerse agua. Paulina Cocina tiene la receta perfecta para preparar este manjar y que no queden ni muy gomosos, ni tampoco tan suaves que se deshagan.

Receta de panqueques de dulce de leche

Los panqueques de dulce de leche son algo sumamente fácil de preparar. Es quizás la receta con los que la mayoría de las personas aprenden a cocinar, más allá de poner un paquete de fideos a hervir o hacer un bizcochuelo. Si nunca lo hiciste o no te acordás las medidas justas de los ingredientes, aunque se trata de una receta un poco "a ojo", a continuación te explicamos todo lo que necesitás saber, según Paulina Cocina:

Ingredientes

125g. de harina

250cc. de leche

2 huevos

Preparación