Mercado de pases en Boca: el delantero de 15 millones de dólares que vinculan al club de Riquelme

El Xeneize podría estar buscando un viejo anhelo de Román para el ataque.

Los rumores que comienzan a circular en los medios como en las redes sociales expone que Boca podría sufrir bajas en la zona de ataque y siendo un equipo clasificado a la Copa Libertadores es necesario que sume refuerzos para mantener su capacidad goleadora. Esto provocó que se deslice un nombre que le gusta bastante a Juan Román Riquelme, pero para poder tenerlo en la Argentina va a requerir de una inversión que rondará en los 15 millones de euros.

Después de la eliminación en el Torneo Clausura, se conoció que Miguel Merentiel estaría dispuesto a escuchar ofertas para cambiar de aires de cara a la temporada 2026. Se menciona la chance de que vaya a Brasil pero tampoco se descarta que tenga un paso por la liga de México. Dos destinos conocidos por realizar enormes pagos salariales que son imposibles de afrontar en el fútbol argentino por la diferencia económicas de los clubes.

El delantero colombiano se encuentra a seis meses de quedar libre.

Como contrapartida, se desprende que Boca estaría interesado en sumar la ficha de Roger Martínez, que se encuentra sumando minutos en el Al Taawoun de Arabia Saudita y que dispone de contrato hasta junio del 2026. El portal italiano TMW fue el que publicó la noticia anunciando esté supuesto interés de fichaje que cuenta con un precio de 15 millones de euros en caso de que se decida avanzar en el mercado de pases de verano.

Lo más aconsejable es que el Xeneize espere unos meses y sume al atacante colombiano luego del Mundial porque solo tendría que ofrecerle un salario atractivo. Tampoco debe descartarse un intento de negociación en el verano que podría presentar una compensación económica en lo salarial para cubrir lo que resta del contrato.

Sin embargo, la velocidad que adquieran las charlas por Roger Martínez dependerán de que tan necesitado se encuentre Boca de sumar un delantero en el primer semestre del 2026. Al rumor de una posible salida de Miguel Merentiel, se debe sumar la chance de que Milton Giménez regrese a México o que tenga un paso por la MLS. Esto podría dejar al equipo sin dos de sus atacantes titulares en gran parte de la temporada.

Por otro lado, es importante recordar que no es ninguna casualidad que Roger Martínez ingrese en el radar de Boca, debido a que Juan Román Riquelme lo quiso en temporadas anteriores. "Hubo varias ocasiones que se fijaron en mí desde Boca, pero en mi cabeza y en mi corazón yo siempre quise volver a Racing", expresó el jugador en agosto de este año sobre las gestiones que se llevaron a cabo en el mercado de pases invernal del 2023 tras haber quedado libre del América de México.