La FIFA "revivió" la Copa Interamericana y Flamengo es el nuevo campeón

Flamengo se quedó con la nueva Copa Interamericana

La FIFA puso en marcha un calendario bastante particular para esta temporada 2025 que consiste de dos competencias muy importantes a nivel clubes. El primero en disputarse fue el Mundial de Clubes que se llevó a cabo en Estados Unidos y que dio al Chelsea como el primer campeón. Mientras que el segundo es la Copa Intercontinental que se está disputando en estos momentos y con el agregado de un viejo duelo conocido como la Copa Interamericana en su organización, que ya posee a Flamengo como el "nuevo" conquistador.

Lo primero a mencionar es que la decisión de revivir la Copa Intercontinental nace para que haya un campeonato de clubes que reúna a todas las confederaciones en cada temporada. Aunque presenta una serie de modificaciones en donde se puede apreciar un duelo denominado "Copa África-Asia-Pacífico", y del otro lado de la llave emerge el "Derbi de las Américas". Este último enfrentamiento reúne al conquistador de la Copa Libertadores frente al campeón de la Conca Champions. Lo que antiguamente se conocía como la Copa Interamericana y que disponía de un carácter oficial.

Flamengo clasificó a la semifinal y jugará la Copa Challenger

La edición del 2025 expuso que Flamengo se quedó con "Derbi" después de superar por 2-1 al Cruz Azul de México, pero no hubo coronación por parte de la FIFA. El conjunto de Brasil se ganó el derecho de clasificar a una siguiente instancia que el organismo bautizó como "Copa Challenger". Además de que levantó un nuevo trofeo. Mientras que el campeón de la UEFA Champions League ingresa de manera directa a la final donde se pondrá en juego el título de vencedor de la Copa Intercontinental.

Una decisión bastante polémica por parte del organismo, debido a que varios hinchas repartidos en varios puntos del planeta señalan que hay una claro beneficio para los clubes de Europa, que deben disputar un solo partido. En tanto que un equipo de Asia, Oceanía y África debe sortear una gran cantidad de obstáculos para poder soñar con la chance de ser campeón internacional.

¿Quiénes disputan la Copa Challenger?

La victoria a Flamengo lo depositó en lo es la semifinal de la nueva versión de la Copa Intercontinental y le tocará medir sus fuerzas contra el Pyramids FC de Egipto que viene de consagrarse como campeón de la Copa África-Asia-Pacífico en donde derrotó por 3-1 a Al-Ahli de Arabia Saudita. El ganador de este encuentro avanzará a la final para probar su suerte con el PSG, que sigue sumando minutos en la liga de Francia y que recién el próximo 17 de diciembre tendrá algo de acción en el certamen.

Hay equipos clasificados al Mundial de Clubes 2029

Por otro lado, el Mundial de Clubes 2029 de a poco comienza a mostrar sus primeros clasificados porque es posible apreciar la presencias del Pyramids FC por parte de la Federación Africana de Fútbol, al Flamengo de CONMEBOL, Al-Ahli que representará a la Federación Asiática de Fútbol, el PSG por medio de la UEFA y al Cruz Azul por medio del cupo que la CONCACAF entrega.

El sistema de competición será el mismo, se clasificarán 32 equipos que se van a dividir en grupos y luego avanzarán a una instancia de eliminación directa hasta conocer el nuevo campeón. Lo particular de esta segunda edición es que la FIFA todavía no tiene definida la sede. Los rumores exponen que las candidaturas más fuertes son las de Alemania, Brasil y Qatar para quedarse con la organización del certamen.