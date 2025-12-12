ARCA rematará aperitivos, aceites, productos textiles y más: cómo participar

Cómo participar de las subastas de ARCA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó sobre nuevas subastas y en este caso los interesados podrán acceder a una importante variedad de lotes, ya que se rematarán aperitivos, aceites y productos textiles, entre otras cosas.

Hay dos subastas, una en los últimos días del año y otra en las primeras jornadas del 2026 y según informó la ex AFIP, todo el dinero obtenido se incorpora a las rentas fiscales. Ambas se realizarán a través de la plataforma del Banco Ciudad.

En ese sentido, desde ARCA destacaron que en noviembre, a través del remate de distintos lotes, entre ellos artículos de electrónica y bicicletas, la recaudación acumulada ascendió a $ 698.838.859.

También desde la entidad sostuvieron que "en orden a la gran cantidad de mercadería y la alta demanda que las subastas del organismo registran", la ex AFIP "realizará nuevos remates durante 2026 con el objetivo de generar más recursos para el Estado y potenciar la cercanía con el contribuyente".

Cuándo son los remates de ARCA

La primera de las subastas se realizará el lunes 22 de diciembre a las 11 de la mañana y constará de lubricantes y aceites. Se encuentran ubicados en: 1° de Mayo 202 Concordia, Entre Ríos y la exhibición presencial se llevará a cabo los días 15 y 16 de diciembre del corriente de 9 a 12 hs en el domicilio indicado.

Desde la entidad remarcaron que todos los lotes tributan el 21 por ciento del IVA y que suscriptas las actas de entrega de conformidad y una vez retiradas las mercaderías del depósito, no se admitirán reclamos.

Ese mismo día también, pero a las 13, se subastarán 252 botellas de 700 ml de aperitivo marca Campari. La eximición será el mismo día y a la misma hora que el lote anterior, pero en la calle Cervantes 18, Concordia, Entre Ríos.

El precio base del lote de aperitivos es de 630 mil pesos y el depósito de garantía es de 126 mil pesos. La entidad vendedora se encuentra facultada para modificar, tanto, la base como así también alguna de las demás condiciones de venta hasta 48 hs hábiles anteriores al acto de la subasta.

La otra subasta que realizará ARCA será de ocho lotes de productos textiles, que será el jueves 8 de enero del 2026 a las 11 de la mañana. Los productos se encuentra almacenados en Depósito Fiscal Feport ubicado en la calle Av. Costanera y Salguero s/n.

Los oferentes, para participar de la presente subasta, deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas o empresas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.