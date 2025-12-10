Confirmado: ARCA definió cuándo será la nueva recategorización del Monotributo

Cuándo es la próxima recategorización del Monotributo.

Cada seis meses los monotributistas deben realizar la recategorización simplificada y desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmaron cuando será la nueva fecha para realizar este importante trámite en el 2026.

Esto es clave, ya que en caso de no realizar este procedimiento, la ex AFIP podrá sancionar con multas económicas. El trámite no es obligatorio para todos, pero debe realizarse dos veces al año por quienes superen los límites de su categoría actual.

La recategorización permite ajustar la categoría según distintos parámetros como los ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses y en caso de que se excedan los topes de facturación y no se realice este procedimiento, ARCA puede realizar multas equivalentes al 50 por ciento del impuesto integrado y cotización previsional de su categoría real. También puede haber liquidaciones retroactivas por diferencias no pagadas.

Cuándo es la fecha de recategorización del Monotributo en 2026

ARCA estableció dos períodos anuales para la recategorización:

Primera convocatoria: Entre los últimos días de enero y los primeros de febrero de 2026.

Segunda convocatoria: Durante el mes de agosto de 2026.

Cómo es el trámite de recategorización del Monotributo

El proceso de recategorización se realiza a través del portal web de ARCA del Monotributo con los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial con CUIT y clave fiscal.

Seleccionar la opción "Recategorizarme" para revisar los datos registrados.

Confirmar la opción "Continuar recategorización".

Actualizar los parámetros (ingresos, superficie afectada, consumo de energía, etc.).

Generar el comprobante F.184 y la nueva credencial de pago.

Para realizar esta recategorización, ARCA implementó un sistema de recategorización simplificada. Desde la Agencia explicaron que una vez que el contribuyente comience el trámite en el portal Monotributo, el sistema va a mostrar de forma automática la facturación anual. Si este número es correcto, puede confirmar la nueva categoría; en cambio, si requiere modificar el monto, se puede editar manualmente.

Esta opción está destinada únicamente a monotributistas que tengan puntos de venta con facturación electrónica y que hayan permanecido al menos 12 meses completos en el régimen del Monotributo.

Otro instrumento que está disponible en la ex AFIP es el Buscador Monotributo, mediante el cual contribuyentes pueden inscribirse, pagar, imprimir sus constancias, consultar sus deudas, vencimientos y gestionar todos los trámites relacionados con el Régimen Simplificado.

En esa línea también está disponible el Simulador, que permite simular la categoría que corresponde según los parámetros de la actividad desarrollada y conocer el importe mensual que se debe abonar.