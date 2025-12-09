El primer ministro chino advierte sobre el impacto global de los aranceles en 2025

El primer ministro chino, Li Qiang, habla en el Diálogo "1+10" con jefes de las principales organizaciones económicas, en la Casa de Huéspedes Estatal Diaoyutai en Pekín, China

El primer ministro chino, Li Qiang, dijo el martes que las "consecuencias mutuamente destructivas de los aranceles se han hecho cada vez más evidentes" a lo largo de 2025, en declaraciones en un "Diálogo 1+10" que incluye a los jefes del Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial.

Sin nombrar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el segundo alto cargo chino dijo en la reunión de Pekín que era necesario un mayor esfuerzo para reformar la gobernanza económica mundial debido a las barreras comerciales.

El superávit comercial de China superó el billón de dólares por primera vez en noviembre, mostraron el lunes datos comerciales, lo que según los economistas está vinculado a que los aranceles de Trump desvían los envíos de la segunda economía mundial a otros mercados, presionando a los sectores manufactureros de esas economías.

"Desde principios de año, la amenaza de los aranceles se ha cernido sobre la economía mundial", dijo Li en la reunión, en la que también participan altos cargos de la OCDE y la Organización Internacional del Trabajo.

Li también dijo que la inteligencia artificial se está convirtiendo en un elemento central del comercio, destacando modelos como el chino DeepSeek como impulsores de la transformación global de las industrias tradicionales y como catalizadores del crecimiento en nuevos sectores, incluidos los robots inteligentes y los dispositivos tecnológicos vestibles.

Con información de Reuters