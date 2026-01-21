Donald Trump en Davos: a qué hora es su discurso y cómo verlo en vivo

Donald Trump hablará a las 10:30 de Argentina.

La ciudad de Davos, en Suiza, volvió a posicionarse como el centro neurálgico del poder mundial con la realización de la Reunión Anual 2026 del Foro Económico Mundial. Esta edición se destacó por estar atravesada por fuertes tensiones geopolíticas y un marcado reordenamiento en las relaciones internacionales por las masivas amenazas de Donald Trump.

En ese marco, la atención se centrará en el discurso del presidente estadounidense, programado para el miércoles 21 de enero a las 14:30 hora local (10:30 de Argentina). Su intervención, que durará 45 minutos, se anticipó como una de las más disruptivas de toda la cumbre, generando tanto expectativa como preocupación entre los asistentes.

El foro, que comenzó el 19 y se extenderá hasta el 23 de enero bajo el lema "El espíritu del diálogo", cobró especial relevancia en un contexto global marcado por conflictos armados, disputas comerciales y una redefinición de alianzas estratégicas. Børge Brende, presidente y CEO del Foro Económico Mundial, destacó al inaugurar el evento que "el diálogo no es un lujo en tiempos de incertidumbre, es una necesidad urgente" y calificó esta edición como una de las "más trascendentales" debido a la transformación geoeconómica y tecnológica que atraviesa el mundo.

La agenda de Trump fue uno de los aspectos más polémicos del encuentro. Sus propuestas incluían la revisión de normas comerciales, el distanciamiento de organismos multilaterales, la amenaza de anexión de Groenlandia y la creación de un Consejo de la Paz alternativo a la ONU.

Davos 2026 reunió a casi 3.000 líderes de 130 países, entre ellos más de 60 jefes de Estado y de Gobierno, CEOs de las principales empresas internacionales y referentes de organismos multilaterales. En este contexto, el discurso de Trump se convirtió en uno de los momentos más esperados y con mayor potencial de impacto en la economía, la política y la seguridad mundial.

Cómo ver el discurso de Donald Trump en Davos en vivo

Para quienes no pudieron asistir, el mensaje del presidente estadounidense se transmitió en vivo y de forma gratuita a través de los canales oficiales del Foro Económico Mundial, y quedó disponible on demand para su posterior consulta.