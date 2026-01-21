MasterChef Celebrity: qué pasó ayer martes 20 de enero y quiénes subieron al balcón

Hoy transcurrió una nueva edición de MasterChef Celebrity.

MasterChef Celebrity retomó este martes 20 de enero su competencia habitual luego de la intensa semana de repechaje y lo hizo con una gala cargada de desafíos, definiciones y momentos que no pasaron desapercibidos para los fanáticos del reality. Con los nuevos ingresos ya confirmados, los participantes volvieron a medirse en pruebas clásicas que definieron quiénes lograron asegurarse una semana más tranquila y quiénes quedaron en zona de riesgo.

¿Quiénes subieron al balcón?

La noche comenzó con un primer desafío en parejas, en el que los concursantes debían cocinar para ganarse uno de los codiciados lugares en el balcón. Allí, Andy Chango y el Turco Husaín se destacaron por sobre el resto y lograron convencer al jurado con su plato, convirtiéndose en los primeros en subir y garantizarse la inmunidad.

Más adelante, Emilia Attias, Susana Roccasalvo y Maxi López también consiguieron el visto bueno de los chefs y se sumaron al balcón, completando así el grupo que quedó a salvo en esta instancia.

¿Quiénes terminaron con el delantal gris?

Luego llegó la segunda prueba de la noche, una de las más exigentes: los participantes debieron preparar chuletas en apenas 40 minutos. El objetivo era claro: definir quiénes se quedarían con el delantal gris, una señal directa de que deberán enfrentarse a la noche de medallas y, por ende, al riesgo de eliminación. Tras la degustación, el jurado determinó que Evangelina Anderson, Marixa Balli y Chino Leunis no lograron destacarse y quedaron marcados con el temido delantal.

Más allá de lo culinario, uno de los momentos más comentados de la noche tuvo como protagonistas a Wanda Nara y Maxi López. En su regreso al reality tras varias semanas de ausencia por el nacimiento de su hijo Lando, el exfutbolista recibió la visita de la conductora en su estación de trabajo. Con tono distendido, Wanda bromeó por la falta de un regalo de Navidad y no dudó en preguntarle si sabía cambiar pañales. La charla tomó un giro inesperado cuando Nara confesó al aire que verlo con un bebé le despertó ganas de volver a ser madre, comentario que generó risas y sorpresa en el estudio.

El ida y vuelta continuó con Maxi revelando que analiza regresar a vivir a la Argentina junto a su familia, lo que motivó un comentario entusiasta de Wanda, que expresó su deseo de que “vengan todos ya”. Entre chicanas y complicidad, el intercambio cerró uno de los programas más comentados de la semana, dejando en claro que en MasterChef Celebrity siempre hay lugar tanto para la competencia como para los momentos inesperados.

