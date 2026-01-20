Malas noticias para MasterChef Celebrity: importante figura del espectáculo rechazó participar

Una figura de los medios rechazó participar de MasterChef.

MasterChef Celebrity atraviesa una temporada intensa, con altos niveles de exposición mediática y una fuerte apuesta de Telefe por sostener el interés del público. El reality gastronómico, conducido por Wanda Nara, no solo genera repercusiones por lo que sucede dentro de las cocinas, sino también por los movimientos que se dan detrás de cámara, especialmente en torno a las figuras que son tentadas para sumarse al ciclo.

En ese contexto, en las últimas horas se conoció que una importante figura del espectáculo estuvo muy cerca de participar del programa, pero finalmente decidió rechazar la propuesta. La invitación formaba parte de una estrategia habitual del formato, que busca sumar personalidades reconocidas para participaciones especiales, generando cruces atractivos y momentos de alto impacto televisivo.

¿Quién es el personaje que rechazó participar de MasterChef Celebrity?

La información fue revelada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde explicó que la producción de MasterChef Celebrity realizó el contacto a Carlos Monti a fines de diciembre. La idea era contar con este invitado en una grabación especial prevista para el 6 de enero, día de Reyes, en una emisión en la que iba a cocinar junto a Susana Roccasalvo. Incluso, el periodista compartió al aire un audio del propio protagonista explicando cómo fue el acercamiento y por qué decidió no aceptar.

¿Por qué Carlos Monti rechazó estar en MasterChef Celebrity?

En el mensaje difundido, el conductor contó que la invitación llegó de parte de una de las productoras del ciclo y que agradeció el llamado, pero que su situación personal y laboral le impedía aceptar. Según explicó, desde el 26 de diciembre se encontraba de vacaciones fuera del país y tenía previsto permanecer allí hasta fines de enero, lo que hacía imposible su presencia en el estudio.

A ese motivo se sumó otro punto clave: la coincidencia horaria con Mediodía Bien Arriba, el programa que Monti conduce en la TV Pública. La grabación de MasterChef Celebrity se realizaba prácticamente en el mismo horario, lo que implicaba ausentarse de su propio ciclo, algo que consideró inviable.

Más allá de los problemas de agenda, Monti también reconoció que mantiene una postura crítica tanto sobre el reality como sobre la figura de Wanda Nara como conductora. Sin embargo, dejó en claro que valoró el gesto de la producción y agradeció haber sido tenido en cuenta para participar.