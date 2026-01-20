Un policía bajó de su auto, empezó a disparar e hirió a un vecino en Villa Crespo

Un cabo de la Policía Federal Argentina se bajó de su auto particular durante la madrugada de este martes 20 de enero y comenzó a disparar al aire sin motivo alguno en la intersección de Fitz Roy y Muñecas, barrio porteño de Villa Crespo. El hombre fue rápidamente reducido por personal de la Policía de la Ciudad pero, en medio de la tensión, hirió a un vecino de la zona.

En el lugar, se presentó personal de la Comisaría Vecinal 15 B por una denuncia por disparos de arma de fuego. Al llegar al lugar del hecho, los oficiales hallaron un hombre armado que intentó escapar por Fitz Roy, descartando el arma. Minutos más tarde, logró ser reducido y detenido por el personal.

Según indicaron testigos, en el informe policial, el cabo de la PFA bajó del vehículo que manejaba y disparó repetidas veces su arma. En total, en la vía pública, había 14 vainas servidas mientras que un empleado de una empresa distribuidora de comida resultó herido en su pierna izquierda y trasladado por el SAME al Hospital Durand, sin riesgo de vida.

Además de la detención, efectivos de la Ciudad secuestraron la pistola Pietro Beretta 9 milímetros. La Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la causa, dispuso también el secuestro del vehículo, del arma y las vainas junto a un dermotest al imputado, para comprobar si había consumido alcohol o estupefacientes por su estado de alteración.

Qué dijo la víctima tras el ataque

"Estoy mejor, ahora estoy yendo para el Hospital Güemes para hacerme estudios por la obra social y la ART. Yo no conocía al cabo, salió de la nada a los tiros limpios. Nunca lo habíamos visto", contó Wálter, la víctima de los disparos. Y detalló: "Estaba llegando al trabajo, en la puerta esperando para entrar y él ya le había tirado a los compañeros y a la encargada que abrió la puerta. Llegué atrás de ello, empezó a los tiros y me dio en el pie... Fue un dolor muy intenso".

En esa misma línea, la víctima contó que el policía no decía nada ni se identificaba como efectivo de la federal al momento de disparar. "De la nada salió y tiró para todos lados. Estaba sólo. Por suerte vinieron rápido después de la denuncia, pero él no dejó de disparar hasta vaciar el cartucho", indicó. A su vez, sostuvo que la Policía de la Ciudad estuvo acompañándolo "en todo momento".

Según pudo corroborar El Destape, se trata del cabo Cristian Antonio Brítez.