María Regina Escobar se convirtió en un personaje fundamental en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña. Esposa de Jorge Luciano Bertón, hijo de María Victoria Caillava –una de las principales imputadas–, fue la primera persona que comentó la desaparición del menor a un contacto clave, aunque hasta ahora la Justicia no la ha indagado.

Los abogados de la familia de Loan solicitaron formalmente que Escobar declare en la causa. Según explicó la abogada querellante María Belén Russo Cornara, "fue quien le comentó por primera vez sobre la desaparición del menor (a través de un estado de WhatsApp de una vecina), y que se encontraban juntos en el campo cosechando zapallitos el día jueves 13 de junio".

Este testimonio resulta vital para reconstruir la línea de tiempo de los hechos, ya que Escobar fue la única persona que estuvo con Loan durante el 13 y parte del 14 de junio de 2024, fechas clave para la investigación. "La citación incorporada y el testimonio son muy importantes", subrayó la abogada, destacando que hasta ahora no se le había tomado declaración en la etapa de instrucción.

En diálogo con El Destape, Russo Cornara afirmó: "Estamos trabajando para encontrar a Loan... estamos contentos con este avance y esta ampliación de la investigación". La querella espera que la inclusión de Escobar aporte pruebas directas y necesarias para esclarecer lo ocurrido.

Las medidas que pidió la familia de Loan

Además de la indagatoria para Escobar, la familia de Loan solicitó otras medidas importantes. Entre ellas, pidieron realizar un "envejecimiento forense" de las imágenes del menor que circulan actualmente, para facilitar su identificación. Al momento de desaparecer, Loan tenía 5 años, 1 mes y 5 días, y la abogada explicó que entre los 5 y 7 años "se observa que la cara continúa su crecimiento, con un aumento relativo del tercio inferior facial, por lo que la cara 'se alarga' respecto de la fase más redondeada de la infancia".

Otro pedido clave es la actualización del monto de la recompensa por información que ayude a encontrar a Loan. La suma vigente de $5.000.000 fue calificada por la querella como "ridícula e ilógica", especialmente al compararla con otras recompensas otorgadas por el Estado en casos similares o de menor repercusión pública, donde los montos fueron mucho mayores.

Estas medidas buscan dar un nuevo impulso a la investigación y generar mayores chances de localizar a Loan. La familia y los abogados confían en que la Justicia avance con rapidez y que la ampliación de la investigación aporte datos concretos para resolver el caso.