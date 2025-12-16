Un jugador que brilló en Europa y tuvo un frustrado paso por River bancó a Milei: "Esperanza"

Un exjugador de la Selección Argentina y con pasado en River Plate respaldó a Javier Milei en una entrevista con El Chiringuito.

Juan Esnaider, exdelantero de la Selección Argentina y con una carrera destacada de diez años en Europa, sorprendió al expresar públicamente su apoyo a Javier Milei. En una extensa charla con el programa El Chiringuito, el exfutbolista habló de política, fútbol y su recorrido profesional, que incluyó un paso frustrado por River Plate.

Durante su participación en el ciclo de entrevistas denominado El Cafelito, la sección que conduce Josep Pedrerol por YouTube, Esnaider no esquivó ninguna pregunta. Consultado sobre el presente político de su país, el exatacante respaldó al presidente Milei sin ninguna duda.

"Es una esperanza para mucha gente en la Argentina”, afirmó el marplatense, dejando en claro su visión positiva sobre el nuevo rumbo político. Ante la repregunta directa del conductor , si la ilusión era personal, la respuesta fue inmediata y sin matices: “Sí, también para mí”.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas, sobre todo por tratarse de una figura con fuerte identificación futbolera y con pasado en el seleccionado "Albiceleste", aunque el exjugador de Juventus se encuentra viviendo en Europa y con poca relación en el fútbol argentino.

De la élite europea a un paso frustrado por River Plate

La carrera de Esnaider estuvo marcada por su impacto en Europa, donde defendió camisetas de enorme prestigio como las de Real Madrid, Juventus y Atlético de Madrid. Su potencia física y capacidad goleadora lo llevaron a consolidarse en las grandes ligas del continente durante la década del 90.

Sin embargo, su vínculo con el fútbol argentino tuvo una cuenta pendiente: River Plate. Su llegada al club de Núñez, en 2022, generó expectativas que nunca terminaron de cumplirse, en un ciclo breve de 14 partidos y sin el brillo que había mostrado en el exterior. Aquella experiencia contrastó con su reconocimiento internacional y quedó marcada como uno de los episodios más frustrantes de su trayectoria profesional.

Maradona, Messi y una elección que no dudó

En el tradicional segmento de preguntas rápidas, Esnaider también dejó definiciones futboleras que alimentaron el debate. Al tener que elegir entre Diego Maradona y Lionel Messi, su respuesta fue clara y sincera. “Maradona. Lo pensé un poco, no sé por qué, pero para mí es Maradona, sin dudas”, sentenció.

La frase volvió a ubicarlo en una discusión eterna del fútbol argentino y reforzó su identificación con una generación marcada por el legado del Diez, ídolo máximo de la Selección Argentina.

Su etapa como entrenador y el contacto con Guardiola

Mientras espera una nueva oportunidad en los bancos de suplentes, Esnaider recordó su paso como entrenador, especialmente su experiencia en JEF United Chiba de Japón entre 2017 y 2019. Además, relató las visitas que realizó junto a su cuerpo técnico a distintos clubes europeos.

Uno de esos encuentros fue con Pep Guardiola, en el Manchester City. Sobre esa charla, Esnaider compartió una percepción llamativa: “No sé si es lo que realmente piensa Guardiola, pero lo noté con la intención de cerrar un ciclo y volver a su casa”.