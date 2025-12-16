Qué bandas y artistas tocan en Párense de Manos 3: los músicos confirmados

Algunos de los luchadores de este Párense de Manos.

Por tercer año consecutivo se podrá disfrutar de Párense de Manos, uno de los eventos más convocantes del mundo del streaming que junta a grandes figuras en un duelo mano a mano. Se trata de un evento boxístico de caracter no oficial, el cual no por ello deja de generar un atractivo especial por reunir en algunos casos celebridades del mundo de las plataformas que no pelearon en su vida, con otros deportistas que si lo han hecho en distintas áreas.

De este modo se puede encontrar entre las contiendas por segunda vez al hilo la presencia del ex boxeador y campeón del mundo Sergio "Maravilla" Martínez. También se revivirá un viejo duelo del programa Combate entre Flor Vigna y Mica Viciconte, en un cruce especial para los nostálgicos. Y por supuesto habrá todo tipo de propuestas, donde no faltará la música, que estará presente en un recinto que supo recibir grandes bandas y artistas como lo es el estadio de Huracán.

Qué músicos tocan en Párense de Manos

El cantante de trap Lit Killah, el grupo de trap TussiWarriors, el guitarrista Gaspar Benegas de la banda de rock Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y el stream de cumbia Un Poco de Ruido son los cuatro shows musicales confirmados por el momento para Párense de Manos 2025. A ellos se le suma DJ Set Vica Bah, en una tarde noche llena de música que une la cumbia, el rock y la electrónica de forma especial.

Maravilla Martínez, una de las grandes atracciones.

Este año habrá 11 peleas en el estadio de Huracán. No combatirá Rober Galati, pero vuelven a decir presente muchos que ya han sido partícipes. Entre ellos Sergio Maravilla Martínez, que enfrentará a Laureano Pepi Starópoli, peleador argentino de MMA con experiencia en UFC y campeón en Francia que ahora se animará al boxeo. También Flor Vigna, que llevará al boxeo su enfrentamiento televisivo con Mica Viciconte, el conductor Grego Roselló e influencers como Tomás Mazza, Coker o Perxitaa.

Cómo será la grilla del Párense de Manos 3

16:00 – Apertura de puertas

16:30 – Comienza la transmisión + DJ Set Vica Bah

17:00 – Alfombra roja

17:40 – Video opening

17:45 – Inicio del evento

18:00 – Monzón vs. Bonavena

18:30 – Vigna vs. Viciconte

19:00 – Show Un Poco de Ruido

19:20 – Pérez vs. Jove

19:50 – Dairi vs. Espe

20:15 – Show Lit Killah

20:30 – Gabino vs. Banks

21:00 – Coty vs. Carito

21:30 – Show de Tussiwarriors

21:50 – Mernuel vs. Cosmic Kid

22:20 – Grego vs. Goncho

22:50 – Show de Gaspar Benegas

23:10 – Perxitaa vs. Cocker

23:40 – Video homenaje (Himno Argentino)

23:50 – Pepi vs. Maravilla

00:30 – Gero vs. Mazza

01:00 – Cierre de transmisión

