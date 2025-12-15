Bajo el marco de la causa que investiga a Nicolás Payarola, exabogado de Wanda Nara, y acusado de al menos trece hechos de estafa, el fiscal Cosme Iribarren solicitó que este lunes la conductora e influencer se presentara ante la justicia para declarar. Entre las presuntas víctimas de Payarola se encuentran Juan Marcelo Montiel, padre del futbolista campeón del mundo Gonzalo Montiel, y Macarena Posse, ex abogada de Nara e hija del concejal de San Isidro, Gustavo Posse.

Dos semanas atrás, el fiscal Cosme Iribarren, titular de la UFI Benavídez, ordenó el arresto de Payarola y dispuso que se lleven a cabo allanamientos en su casa y sus estudios de Nordelta, lugar en el que se encontraron documentos vinculados con la actual conductora de MasterChef Celebrity, lo que motivó al fiscal titular de la UFI Benavídez a citar a Nara a declarar.

La denuncia que Posse llevó a cabo fue clave para complicar la situación de la conductora. Esto se debe a que la abogada habría representado a Nara en cuatro expedientes relacionados con su divorcio de Mauro Icardi, según Posse acordaron una cláusula de un pago de 600 mil dólares si se rescindía su patrocinio antes del año. "La razón de esa cláusula era sencillamente la exposición, tiempo, dedicación, cantidad de expedientes, seguimiento casi 24/7 de la clienta en cualquier horario", aseguró la letrada en su denuncia.

Lo que la abogada alega es que tanto Nara como Payarola evitaron hábilmente firmar el convenio de trabajo que incluía este artículo. Finalmente, en abril de este año, tras una supuesta revocación del patrocinio, Nara dejó de responderle a la jurista.

Por su parte, en su declaración, Wanda "reconoció que ella tenía vínculo con las letradas y que constantemente hablaba en particular con una de ellas", más allá de eso, asegura no haber firmado la revocatoria y a su vez, manifestó: "La salida de las abogadas de los expedientes era todo un enojo de Payarola porque no estaba de acuerdo con la manera en que llevaban las cosas. Todo pasaba por él, que firmaba muchas cosas".

La situación de Payarola

El ex abogado de Wanda Nara continúa por el momento detenido en una celda policial de la zona de Pacheco. Meses atrás, la Justicia de San Isidro le otorgó una caución real de $40 millones y su situación no deja de complicarse. Esto se debe a que el miércoles pasado dos nuevas víctimas se presentaron ante el fiscal de turno.

El primero en presentarse fue un joven representante de influencers, de apenas 18 años. Aparentemente, Payarola habría convencido a este chico de hacer una empresa, prometiéndole que iba a trabajar para Wanda y L-Gante. El muchacho habría perdido 20 mil dólares en el estudio de Payarola.

La segunda víctima expuso que el letrado le prometió "una inversión en un fideicomiso y le sacó 200 mil dólares".

Por el momento, el abogado seguirá detenido y los daños que provocó se estiman en al menos 3 millones de dolares.