Revelaron la exorbitante suma que cobra Wanda Nara por las entrevistas: "Necesitás...".

Una nueva polémica envuelve a Wanda Nara y su manejo comercial con la prensa internacional y local. En el piso de LAM, se debatió acaloradamente sobre los supuestos cachets en dólares que la conductora exige para sentarse a hablar. Mientras circulaban versiones de cifras exorbitantes pedidas en Chile, Ángel de Brito rompió el silencio con una anécdota propia.

El conductor de LAM validó los rumores que llegaban desde el otro lado de la cordillera. "Si querés para tu programa de radio entrevistar a Wanda Nara, necesitás 25 mil dólares", lanzó De Brito, poniendo una cifra concreta sobre la mesa.

Sin embargo, aclaró que la empresaria no es inflexible y que el "precio de mercado" puede descender drásticamente según la negociación. Ante la pregunta de sus compañeros sobre hasta cuánto bajó, De Brito confesó: "La terminamos haciendo en 3.000".

Entre risas, Pepe Ochoa propuso hacer una "vaquita" para pagarlo, a lo que el conductor remató recordando una excepción a la regla: "Una vez tuvo dignidad y dijo 'no'".

Revelaron la exorbitante suma que cobra Wanda Nara por las entrevistas: "Necesitás...".

La opinión de Pilar Smith, la nueva angelita

En medio de la acusación de mercantilizar las notas (similar a la crítica que recibió Pampita días atrás), hubo una voz disidente en el estudio. Pilar Smith, flamante "angelita" del ciclo, interrumpió para defender a su amiga. "Chicos, yo la conozco mucho a Wanda. Wanda no cobra las entrevistas", aseguró la periodista, contradiciendo la información de su propio conductor y sembrando la duda sobre si estos cobros son sistemáticos o casos aislados.