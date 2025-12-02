Yanina Latorre fue humillada por una compañera de LAM en vivo: "Libertaria y facha"

Un tenso intercambio sacudió la emisión de LAM cuando Romina Scalora frenó en seco a Yanina Latorre en pleno debate sobre la reciente polémica entre Pilar Smith y Daniel Gómez Rinaldi. Todo ocurrió cuando Latorre cuestionó la postura de su compañera y utilizó un término que desencadenó la discusión: “Yo no puedo creer que vos que sos peroncha y sos feminista estés defendiendo que un tipo le diga gorda a otra”.
Scalora reaccionó de inmediato: “Eso sí me ofende a mí porque vos podés discutir mi postura sin decirme ‘peroncha’. Yo a vos no te digo ni libertaria ni facha nunca en la vida…”. Latorre respondió: “Es que no soy libertaria”, pero Scalora insistió en marcar el límite: “No me digas peroncha, discutí conmigo mi postura sin decirme peroncha. Me llamo Romina y opino esto”.
La conversación continuó con tensión. Latorre sostuvo: “Para mí los peronistas son peronchos”, a lo que Scalora retrucó: “¿Somos todos lo mismo? Es tu prejuicio, no el mío”. Latorre intentó diferenciar conceptos: “Es que no entendés. No te dije kirchnerista, te dije peroncha”, pero su compañera mantuvo la postura: “Me lo estás diciendo en un momento que no corresponde… yo nunca te dije ni facha ni nada”. Latorre cerró: “A mí no me molesta que me lo digas”, y Scalora contestó: “A mí sí”.
El tenso cruce entre Pilar Smith y Daniel Gómez Rinaldi
El cruce ocurrió mientras debatían el conflicto entre Pilar Smith y Daniel Gómez Rinaldi, que había escalado tras la carta documento que ella le envió por injurias y comentarios gordofóbicos. Días después, ambos acercaron posiciones. “Sí, hablé con él hace un rato nada más, me pidió disculpas. Me dijo que se sentía mejor, que se había arrepentido”, contó Pilar. Incluso señaló que lo invitó a reencontrarse: “Le dije que me encantaría que viniera hoy, así nos dábamos un abrazo”.