Un nene de 10 años murió estrangulado en Tucumán y sospechan de su amigo de 16: la llamada al 911

Un crimen brutal conmovió por completo a la provincia de Tucumán, tras conocerse la noticia de la muerte por estrangulamiento de un niño de 10 años. Recientemente, la Justicia reveló detalles sobre el terrible caso que tiene como principal sospechoso a un adolescente de 16 años, amigo del menor fallecido.

Según el medio El Tucumano, las fuentes judiciales contaron que el llamado al 911 es una de las principales pruebas contra el sospechoso por sus graves dichos. El adolescente llamó al Servicio de Emergencias a las 7 de la mañana para contar "que había ocurrido algo malo".

Por qué sospechan del amigo y cuál fue su versión

En la llamada de emergencia al 911, el sospechoso dijo que “se quedó a dormir en la casa de su amigo y que había ahorcado con sus manos al hermano menor y no sabía si estaba con vida". Tras un pequeño intercambio con la operadora, el chico dictó la dirección de su casa a la Policía y rápidamente el jefe de la Dirección General de Investigaciones Miguel Carabajal ordenó la intervención de la División de Homicidios.

Las fuerzas de seguridad acudieron primero a la casa del sospechoso y junto a él se presentaron en la vivienda de la presunta víctima. Al llegar, le contaron al tío abuelo sobre la llamada que había recibido y una vez que los autorizó, fueron hasta el fondo de la vivienda donde se encuentra la habitación en la que dormían los hermanos.

Al intentar despertarlos, solo dos de los tres hermanos reaccionaron. Cuando los efectivos vieron al tercero, sospecharon que podría estar fallecido. Más tarde, el equipo médico confirmó su deceso.

Cómo sigue la causa de ahora en más

El fiscal Pedro Gallo dispuso que el adolescente, presuntamente autor del crimen, fuera trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD) y evaluado por profesionales para definir su situación procesal.

El joven permanece allí aislado y hasta el momento, no existe confirmación de que padezca alguna patología o trastorno mental, aunque al testimonio de los familiares lo de por sentado. No trascendieron las versiones expresadas por el entorno del adolescente pero estiman un desequilibrio.

Por otra parte, no existen signos que permitan sospechar que la víctima sufrió un ataque sexual. Sin embargo, el médico de la Policía pidió que le hicieran una autopsia al cuerpo del menor para entender por qué presentaba tal rigidez.