La masa debe quedar húmeda pero no pegajosa cuando la amasés con las manos.

Las arepas son un tipo de pan tradicional venezolano que, por su propia naturaleza, son una opción excelente y deliciosa para quienes llevan una dieta sin gluten. Al estar hechas a base de harina de maíz precocida, son naturalmente libres de trigo, avena, cebada y centeno (TACC). Lo único fundamental es asegurarse de que la harina que uses esté certificada sin gluten para evitar contaminación cruzada.

Esta receta es perfecta para celíacos, para familias mixtas donde no se quiere cocinar doble menú, o simplemente para cualquiera que quiera probar un pan alternativo, esponjoso por dentro y con una costra dorada perfecta. Acá te contamos cómo hacerlas paso a paso.

¿Por qué hacer arepas sin gluten en casa?

Aunque existen opciones congeladas en algunos supermercados, la verdad es que nada se compara con el sabor y la textura de una arepa recién hecha. Prepararlas en casa te permite controlar la calidad de los ingredientes, asegurarte de que sean 100% sin TACC y disfrutarlas en su punto justo de cocción. Además, es una masa muy sencilla de trabajar y no requiere de levaduras ni tiempos de espera largos.

Ingredientes (para aproximadamente 8 arepas)

La lista es corta y accesible:

2 tazas de harina de maíz precocida (certificada sin gluten. La marca PAN es muy recomendable por su calidad).

½ taza de agua tibia

½ taza de leche (podés usar solo agua si preferís)

1 huevo (opcional, pero aporta humedad y textura. Si no usás huevo, aumentá un poco el agua).

1 cucharadita de sal

Paso a paso para hacer arepas sin gluten

Mezclar los secos: En un bol grande, verté la harina de maíz precocida junto con la sal. Revolvé para integrar. Formar la masa: Agregá el huevo (si lo usás) y la leche. Mezclá bien con una cuchara. Luego, incorporá el agua tibia de a poco, amasando con las manos hasta que todos los ingredientes se unan. La masa debe quedar húmeda y homogénea, sin grumos. Si está muy seca y se agrieta, añadí un chorrito más de agua. Si está muy pegajosa, un poco más de harina. Amasar: Seguí amasando durante unos 5 minutos hasta que la masa esté suave y manejable. Debería formar una capa fina y ligeramente pegajosa en tus manos, pero no quedarse completamente adherida. Formar las arepas: Tomá porciones de masa del tamaño de una nuez grande (o más grandes si las querés bien rellenas). Formá una bola con las palmas de las manos y luego aplastala suavemente para darle la forma redonda y achatada típica de la arepa, de unos 1-1.5 cm de grosor. Cocinar: Calentá una sartén o plancha a fuego medio (sin aceite o con una mínima gota). Cociná las arepas durante aproximadamente 4-5 minutos por cada lado, hasta que estén doradas y se forme una costrita.

Consejos clave para el éxito