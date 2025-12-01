Durante la tarde del viernes pasado, la Escuela Primaria N° 29 “Hipólito Bouchard”, de la localidad de Grand Bourg, fue el escenario principal de un brutal hecho de violencia contra el personal docente de la institución. Según denunció el colegio del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, el ataque habría sido perpetrado por la familia de una alumna, cuyos integrantes ingresaron al establecimiento poco antes de que los alumnos comenzaran a merendar y con intenciones de agredir a personal de la escuela. En un comunicado realizado en redes sociales por las víctimas del violento suceso, el personal docente expresó: "Entramos a trabajar, no a sobrevivir".

De acuerdo a lo expuesto por una de las maestras de la institución, los atacantes ingresaron de forma violenta al establecimiento ubicado en el cruce de Valparaíso y Maure, pateando el portón del comedor que conecta primaria y secundaria.

Laura Sosa, una de las docentes atacadas, aseguró que los familiares de la alumna ingresaron "a los gritos" al establecimiento y con el objetivo puntual de agredir físicamente a las auxiliares, mientras preparaban la merienda para el alumnado. "Fueron atacadas, insultadas y rociadas con mate cocido caliente, sufriendo quemaduras y un shock emocional enorme", agregó la mujer.

Como parte del ataque, el cual incluyó gritos, golpes y corridas, los violentos obligaron a las docentes a que se encerraran en las aulas junto a los estudiantes, quienes no entendían el motivo de lo que acontecía. Posteriormente, la directora del colegio fue amenazada y varias auxiliares resultaron heridas con diversas lesiones.

La investigación por daños y lesiones se encuentra a cargo de la fiscal Mirna Sánchez, de la UFI N° 19 Descentralizada de Malvinas Argentinas, quien se encuentra por el momento realizando labores para identificar a los participantes del ataque y analiza los daños sufridos por la escuela.

El descargo de los docentes

Luego del terrible ataque ocurrido en la Escuela Primaria N° 29, algunos docentes realizaron publicaciones en sus redes sociales, lamentándose por lo ocurrido.

Uno de los mensajes de protesta más fuertes, fue realizado por Laura Sosa, una de las víctimas del ataque, quien señaló: "En las últimas semanas hubo docentes heridos, auxiliares golpeadas, directivos amenazados en distintos distritos. La violencia en torno a las escuelas está aumentando y nosotras, las trabajadoras, estamos absolutamente desprotegidas. Entramos a trabajar y no a sobrevivir".

"Hoy terminamos la jornada con miedo, angustia y cansancio emocional, después de ver cómo golpeaban, amenazaban y quemaban a nuestras compañeras auxiliares. Y mañana tenemos que volver igual, porque amamos lo que hacemos y porque necesitamos trabajar. Pero así, no se puede más", cerró la docente.

Debido a este terrible incidente, la agrupación Docentes en Marcha Malvinas Argentinas impulsó un pedido de cese de actividades en el distrito, el cual se realizaría con el objetivo de repudiar los hechos de violencia que se han registrado en el último tiempo en distintas escuelas de la zona.