Ver en vivo a Eduardo Feinmann en A24

Eduardo Feinmann es uno de los conductores con mayor audiencia actualmente en A24. Con su característico estilo frontal, opiniones polémicas y sus frecuentes cruces con discusiones con diversos personajes de la política y los medios, logró consolidar un espacio propio dentro de la señal de cable. Su programa se mantiene entre los más comentados del canal gracias a esta combinación de análisis político, debates intensos y una presencia personal que nunca pasa desapercibida.

Si bien para verlo la mayoría de las personas lo siguen a través de la pantalla tradicional del canal del Grupo América, la señal decidió adoptar también una versión digital para ofrecerle alternativas a quienes prefieren ver el contenido vía streaming. En los últimos años, A24 ha fortalecido su presencia online con su propio canal de Youtube, en donde se puede ver desde allí en vivo y en directo toda su programación, incluida obviamente la de Feinmann y su equipo.

Eduardo Feinmann en vivo y en directo: cómo y dónde verlo gratis

A24 dispone den un canal de Youtube que transmite las 24 horas, el cual se denomina A24com. Desde esa plataforma, los usuarios pueden ver el programa de Eduardo Feinmann en vivo y en directo en su horario habitual de las 18 hasta las 20 de lunes a viernes. La emisión es abierta, gratuita y accesible desde cualquier dispositivo que cuenta con conexión a internet, ya sea un celular, tablet, computadora o smart TV.



Adicional a esto, quienes ingresen al streaming podrán disfrutar de toda la programación de A24: noticieros, análisis políticos, entrevistas, coberturas especiales y todos los ciclos que se transmiten durante la jornada. Una gran manera de no perderte nada tengas o no un cableoperador contratado. Solamente debes darle click al vivo que tienen en su canal y disfrutar de los programas de A24 durante todo el día.