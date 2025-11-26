Feinmann se fue al pasto al hablar de violencia de género en vivo: "Es un..."

Eduardo Feinmann generó polémica al banalizar el caso del joven de 21 años que, presuntamente, habría sido apuñalado por su novia de 16. "¿Puede considerarse esto un homicidio de género? Es un género contra otro género. ¿Es o no? Me van a decir que no. Estoy planteando algo políticamente incorrecto", comenzó diciendo el periodista.
"Estoy pensando en lo legal, en cómo está redactado en ese aspecto", le respondió Pablo Rossi, a lo que Feinmann respondió: "¿La violencia de género es solamente de un genero contra otro o de género a género?".
Ahondando en su pensamiento, Feinmann sentenció: "En el caso Nahir Galarza, ella contó, dijo que en realidad lo mata porque... Buscándole una justificación, cosa que nunca se comprobó. ¿Es o no es violencia de género?".